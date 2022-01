Za Hrvatsku igra magistar matematičkih znanosti: Fakultet završio s 5.0, francuski naučio u nekoliko mjeseci

Mate Šunjić, vratar hrvatske rukometne reprezentacije, nije imao bajnu statistiku protiv Srbije – četiri obrane od 15 šuteva (26,7 posto), ali je imao tri vezane obrane u trenucima kada se "lomio" rezultat. Zahvaljujući njegovim obranama došli smo do plus četiri i tu prednost nismo ispuštali do kraja. Zanimljivo je da je Šunjić pozvan za prvi krug samo zato što Kristijan Pilipović nema pravo nastupa za našu reprezentaciju do 20. siječnja. Naime, Pilipović je do prije dvije godine branio za Austriju, a dvogodišnja zabrana istječe mu za nekoliko dana. Sad, hoće li se izbornik Horvat odlučiti zvati Pilipovića ili će zadržati Šunjića, ostaje da vidimo.

Mama igrala rukomet

– Nije bitno koliko me se čekalo, bitno je da sam ja uvijek uživao kad sam bio u reprezentaciji. Pojedinci nisu važni svih ovih godina, ekipa uvijek izbaci pojedince. Moja uloga je takva kakva jest, najbitnije je da je ekipa pobijedila i da smo pokazali veliko srce, veliku borbu. Svatko ima svoj posao, svoju ulogu na terenu, pa tako i mi vratari imamo zadatak da pokušamo nešto obraniti. Francuska je kvalitetnija ekipa od Srbije. To je velika sportska nacija i nadam se da tu neće kalkulirati i da ćemo pobjedom nad Ukrajinom osigurati drugi krug – rekao je Šunjić.

Mate ne spada u kategoriju mladih vratara. Ima 34 godine i trenutno brani u francuskom drugoligašu Ivryju. Rođen je u Metkoviću, gdje je završio gimnaziju. Mate je još kao dijete s prijateljima igrao rukomet, a i njegova majka Ana se kao djevojka bavila rukometom i igrala je upravo na poziciji vratarke. Nekoliko puta na završnicama prvenstava Hrvatske za mlađe uzraste proglašavan je najboljim vratarem. Na matematičkim natjecanjima također je ostvario zapažene rezultate na državnoj razini. Iz Metkovića odlazi u Zagreb, ali u Medveščak, da bi u srpnju 2010 potpisao za našički Nexe. Uz rukomet odlično mu ide i školovanje. Tako je u lipnju 2010. godine postao magistar matematičkih znanosti, diplomiravši na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Odluku da će studirati matematiku donio je još početkom srednje škole, a u gimnaziji je rasturao s prosjekom ocjena 5,0.

– Dok sam studirao, neki profesori na fakultetu nisu imali pojma da branim, a neki su znali pa su me znali puštati ranije na treninge. Ponekad bi moj klub, a tada je to bio Medveščak, odgodio utakmicu ako ne bih mogao stići. Bilo je dosta razumijevanja na obje strane. Uglavnom, mislim da sam bio jedini student matematike koji se profesionalno bavio sportom. U to vrijeme dan bi mi počinjao u sedam ujutro i trajao do ponoći. Pet godina sam živio na relaciji fakultet – trening – stan – istaknuo je Mate.

U lipnju 2013. ističe mu ugovor s Nexeom te potpisuje za francuski Créteil, a u Francuskoj je ostao do današnjih dana.

27 obrana u Banjoj Luci

S reprezentacijom Hrvatske osvojio je broncu na Svjetskom kadetskom prvenstvu u Kataru 2005. godine. Bila je to generacija u kojoj su igrali Domagoj Duvnjak, Marko Kopljar, Antonio Kovačević, Ivan Čupić i Alen Blažević. Sa seniorskom reprezentacijom Hrvatske osvojio je zlato na Mediteranskim igrama u Taragoni 2018. godine. Od zlatnih "mediteranaca" na ovogodišnjem EP-u su uz Šunjića još Jaganjac, Ravnić, Šipić, Šušnja i Mandić.

Tijekom karijere odigrao je brojne velike utakmice, ali jednu posebno pamti. Onu u Banjoj Luci kada je branio za Nexe protiv Borca u SEHA Gazprom ligi 2012. godine. Na tom susretu imao je 27 obrana. U francuskoj Drugoj ligi trenutačno je s 34 posto obrana četvrti vratar lige. Ima i poruku za mlade sportaše:

– Uvijek trebaju igrati na dvije karte: sport i škola. Osim što je dobar za razvoj tijela, sport je jedna vrsta životne škole u kojoj se može naučiti raditi, biti organiziran, discipliniran i uporan. Međutim, zbog sporta ne bismo smjeli zanemariti obrazovanje jer nas ono čini kompletnijom osobom – dodao je Šunjić.

Zdenko Kordi bio mu je trener u Nexeu.

– On je dečko kojeg bi svaka majka poželjela za zeta. Čekao je da u Zagrebu završi fakultet i tek je onda došao u Našice. Što reći o njemu koji je svih pet godina na fakultetu imao prosjek 5,0. Sve što radi, radi temeljito. Kada je došao u Francusku, naučio je jezik za nekoliko mjeseci. Francuzi su ga zavoljeli i zato je tako dugo tamo. Ivry igra Drugu ligu, ali će se nagodinu vratiti u Prvu – priča Zdenko Kordi.

