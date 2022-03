'odbjegla nevjesta'

Za Dinamov je napad mogao biti spas, a sada trpa u svojoj domovini

Navijači i mediji su čekali potpis, ali do njega na kraju nije došlo. Krivci, doduše, nisu ni Dinamo ni Ojeda. Hoće li do transfera doći na ljeto? Ostaje samo sačekati i vidjeti. Martin ugovor sa svojim klubom ima do 2023., ali nastavi li ovim tempom, vjerojatno će odlazak u kvalitetniju ligu biti logičan korak u njegovoj karijeri