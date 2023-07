Wilander: 'Đoković će stići Federera, ali ne i Connorsa'

Novak Đoković prednjači po broju osvojenih naslova na Grand Slam turnirima, ima ih 23, ali rekorder Wimbledona je Roger Federer, koji je osam puta osvajao jedini Grand Slam turnir na travi. Može li Đoković i na tom planu prešišati "letećeg Švicarca"? Traženja odgovora na to pitanje dohvatio se Šveđanin Mats Wilander, bivši profesionalni tenisač (sedam Grand Slam naslova u singlu i još jedan u dublu), a sadašnji komentator Eurosporta.

– Ako Novak ne dostigne Federera ove godine, dogodit će se to sljedeće ili one iza... Ne bi me začudilo da Đoković osvoji devet ili deset Wimbledona. Koliko pazi na sebe i na svoju karijeru, među favoritima ovog turnira bit će još barem četiri ili pet godina – napomenuo je Wilander.

GALERIJA Federer i bez reketa izazvao oduševljenje u Wimbledonu: Dočekan uz ovacije s tribina

Đoković nije najbolji u još jednoj kategoriji – po ukupnom broju osvojenih turnira. Srbin ih zasad ima 94, a najbolji po tom pitanju je legendarni Jimmy Connors sa 109 trofeja.

– Đoković je za petama svim rekordima, ali ne vjerujem da će dostići Connorsa po broju osvojenih turnira. On godišnje igra manji broj turnira od Connorsa i mislim da ovaj rekord neće oboriti – prognozirao je Wilander.

Federer je inače jučer doživio nevjerojatan doček na središnjem terenu (prije dvoboja Ribakine i Rogers), publika je ustala i pljeskala mu nekoliko minuta. S njim je bila i njegova supruga Mirka, a u kraljevskoj loži dočekala ih je princeza Kate Middleton.

VEZANI ČLANCI:

Gledatelji su na velikom ekranu mogli vidjeti najvažnije trenutke koje je Federer doživio u Wimbledonu, okrunjene s čak osam osvojenih naslova. Zbog toga se često govorilo da je "Wimbledon Federerov dnevni boravak". No sada je tu i Đoković, koji također pretendira na dio wimbledonskog stana.

Nedugo nakon toga oblaci su se opet nadvili nad Wimbledon i počela je ona poznata londonska kiša. Ne prejaka, ali uporna i dosadna. Većina je mečeva ponovno odgođena pa će organizatori imati velikih problema.

VIDEO Koliko će Goran trpjeti ovakve ispade? Đoković opet urlao na Ivaniševića