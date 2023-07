Federer i bez reketa izazvao oduševljenje u Wimbledonu: Dočekan uz ovacije s tribina

Umirovljeni teniski velikan Švicarac Roger Federer (41) iznenada se pojavio na svojoj omiljenoj pozornici na oduševljenje prepunih tribina središnjeg terena u Wimbledonu. Vlasnik 20 Grand Slam naslova, od kojih je osam osvojio u Wimbledonu, umirovio se prošle godine u rujnu na Laver Cupu. Sada se vratio u All England Club, ali kao gledatelj zaradivši ovacije prepunog "Central Coutra".

Besprijekorno odjeven u bež odijelo, košulju s ljubičastim i bijelim prugama, zauzeo je svoje mjesto u kraljevskoj loži zajedno sa suprugom Mirkom, roditeljima i princezom od Walesa uz ovacije 15.000 gledatelja. Istovremeno na ekranima je prikazana kratka video prezentacija Federerove blistave karijere u Wimbledonu, od njegovog prvog naslova 2003. do posljednjeg 2017.

Federer je potom pratio meč braniteljice naslova Kazahstanke Jelene Ribakine koja je sa 4-6, 6-1, 6-2 pobijedila Amerikanku Shelby Rogers. "Možda sam zato bila nervozna, kada sam bila mlađa uvijek sam gledala kako igra," kazala je Ribakina. Nakon meča Ribakina - Rogers, legendarni Švicarac je gledao i kako Britanac Andy Murray nadmašuje sunarodnjaka Ryana Penistona.

"Nevjerojatno je bilo igrati ispred članova kraljevske obitelji, ali i ispred članova teniske kraljevske obitelji. Bilo je nevjerojatno što je Roger bio na tribinama," kazao je Murray. Video dobrodošlice možete pogledati OVDJE.

"Posljednji put kad sam bio na ovom terenu, a on me gledao, bilo je tijekom Olimpijskih igara 2012. godine, a on je sjedio u loži Stana Wawrinke i navijao protiv mene", rekao je Murray kroz smijeh. Federer drži rekord s osam Wimbledonskih kruna, a zadnji put je slavio 2017. godine. Od All England Cluba oprostio se sa 105 pobjeda i 14 poraza.

