Vukojević otkrio detalje: 'To me fasciniralo, prvi put sam to vidio u reprezentaciji'

Igor Štimac u specijalnom izdanju nove emisije Večernji pressing u Moskvi je razgovarao s (bivšim) članom Dalićeva stožera Ognjenom Vukojevićem te s vratarom Lovrom Kalinićem. Večernji pressing realiziran je u suradnji s HNTV-om.

>>Pogledajte Večernji pressing Igora Štimca s Ognjenom Vukojevićem i Lovrom Kalinićem

[video: 25882 / ]

- Ja sam vojnik ove reprezentacije i nikad mi za nju nije teško nešto napraviti. Mogu vam reći da mi je ova nova uloga u stožeru znatno teža nego igračka. Kad si igrač razmišljaš o sebi i svojim zadacima, a ovdje moraš misliti na puno toga, započeo je priču Ognjen Vukojević.

Ogi je imao ulogu skauta, što je napravio odlično i pomogao našem izborniku. Prepričao je kako je njihova suradnja započela nakon utakmice protiv Ukrajine te otkrio o čemu su razmišljali kad su krenuli planirati ovu akciju.

- Moram biti iskren i reći da nitko od nas nije mogao ni zamisliti da ćemo doći ovako daleko. Naravno da smo imali vjeru, ali ovo je san i nadam se da me nitko neće probuditi dok ne podignemo ovaj pehar.

Glavni cilj ove reprezentacije bio je prolazak skupine jer to na svjetskim prvenstvima nismo uspjeli već 20 godina.

- Svi smo imali teret jer se 20 godina nije prošla skupina na SP-u. To je svima bila kočnica, a nakon pobjeda nad Nigerijom, Argentinom i Islandom te prolaska skupine, svi su skočili na noge, reprezentacija je dobila samopouzdanje i to je bio presudan trenutak kad su se otpustile kočnice.

>>Pogledajte Večernji pressing Igora Štimca u kojem je ugostio naše nogometaše

[video: 25846 / ]

>>

Otkrio je Ogi i detalje iz svlačionice, nešto što ga je oduševilo.

- Poslije svake naše pobjede je bilo veselje i fešta, ali ovdje sam vidio jednu nevjerojatnu stvar, a to je da su igrači bili mirni i staloženi. Naravno, veselili su se, ali nisu se jednostavno zadovoljili trenutnom pobjedom nego su odmah počeli razmišljati dalje. Dugo sam ovdje, ali to me fasciniralo.

Lovre Kalinić govorio je o ulozi svih igrača s klupe.

- Nije ugodno biti na klupi jer sam naviknut na to da branim. Ali mi moramo biti potpora onima koji su na terenu, davat im dodatnu energiju. Mislim da samo ovakvim zajedništvom možeš doći do tako velikog rezultata.

Kalinić je zamjena Subašiću koji je odradio sjajan turnir.

- Subašića poznajem jako dugo, prošao sam puno toga s njim. I sve što je napravio na ovom prvenstvu sam proživljavao kao da sam to ja napravio. On je momčak koji je sve ovo zaslužio.

>>A što su još zanimljivo rekli Subašić i Kalinić te kako su najavili finale pogledajte u videu!