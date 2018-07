Dirljiva životna priča: Australska Hrvatica unatoč teškoj bolesti prati vatrene po Rusiji!

Naši heroji Svjetskog prvenstva u Rusiji nisu samo izbornik Zlatko Dalić, njegov stručni stožer i njegovi briljantni nogometaši, nego i stotine hrvatskih navijača koji su ovoga ljeta krstarili kombijima i kamperima po Rusiji ili doletjeli sa svih strana svijeta kako bi na djelu vidjeli naše nacionalne sportske ikone.

Svaki od tih avanturista u kockastom dresu ima neku svoju priču, svoju posebnost, svoj nezaboravni, uzbudljivi doživljaj Svjetskog prvenstva, ali gotovo smo sigurni kako nitko iz hrvatskog navijačkog korpusa ne doživljava rusku epopeju toliko emotivno i strastveno kao jedna australska Hrvatica.

Veliki optimist

Ovo je dirljiva priča o Suzani Klišanin iz Melbournea, hrabroj, neustrašivoj 37-godišnjakinji livanjskoga podrijetla, njezina ispovijest o nevjerojatnoj dramatičoj životnoj borbi koja se odvija čak i za vrijeme Svjetskog prvenstva. I to na licu mjesta, u Rusiji!

- Karcinom maternice dijagnosticiran mi je dva dana prije Božića 2015. godine, i od tada traje moja borba. Iza mene su tri operacije, posljednja se dogodila sedam tjedana prije početka Svjetskog prvenstva, a prije nje i višemjesečne kemoterapije. Znate kako kažu za taj oblik karcinoma, da je on tihi ubojica, ne možete ga dijagnosticirati u ranoj fazi. Ali, ja se borim, veliki sam optimist po prirodi i nakon te posljednje operacije osjećam se sasvim dobro – priča nam Suzana.

Dramatična predbožićna dijagnoza, kaže, kod nje je izazvala šok, ali je nije poljuljala, obeshrabrila.

- Više sam se u tom trenutku zabrinula za svoju obitelj, majku, oca, dvije sestre i brata. Ali, ja sam takva, žilava i uvijek pozitivna, samo sam im rekla: ‘Ne brinite, nisam ja još spremna umrijeti! Bit ću ja još dugo tu s vama!’ - pripovijeda veselo Suzana, a na to se nadovezuje njezin dečko, također australski Hrvat Marko Vuković.

On se šali kako je uz svoju Suzi ‘za sada na probnom roku’.

- Ma tko će je se riješiti! - zeza se Marko.

Kako ste se uopće odlučili doći iz Australije u Rusiju, nije li to prevelik rizik za vaše zdravlje?

- Moj brat Mate kupio mi je ulaznice za Svjetsko prvenstvo kao božićni dar, nakon završetka ciklusa kemoterapija. Kad su roditelji to čuli, htjeli su ga ubit’! Nisu željeli da, nakon svega što sam prošla, idem na tako daleki put, ali tko bi mene zaustavio! Takva sam, pomalo luda i otkačena; kad ja nešto odlučim, to i ostvarim! - nastavlja Suzana.

Predivni trenuci

Kako uopće podnosite sve te napore; bili ste na svim utamicama naše reprezentacije do sada, u čak pet gradova?

- Imala sam ulaznice za prve četiri utakmice, ali kad smo se plasirali dalje, nisam više mogla odustati. Je, malo je naporno, putovanja po Rusiji, sav taj navijački zanos, ali pazim na sebe, odmaram se kad god mogu. Imala sam jednu malu krizu, ali sada je sve super, osjećam se dobro i, evo, tu smo, u finalu. Ma, rak, kemoterapija, sve to je nikakva briga prema onome što mi je na ovom prvenstvu dala hrvatska reprezentacija. Ja sam tu, dobro sam, puna sam vjere i optmizma, jer, i nemam druge opcije, zar ne? - nastavlja Suzi.

Zovu li roditelji svakoga dana?

- Čujemo se svaki drugi dan, i naravno da pitaju kad ću kući. Pa to im je ‘posao’, da se brinu, zar ne? I liječnici me zovu, voljeli bi i oni da se što prije vratim doma, jer moram na kontrolu. Rekla sam im da ću ostati u Rusiji maksimalno četiri tjedna, a sada je to razdoblje prošlo. Nakon finala idem u Zagreb, pa ću odande natrag u Australiju – kaže Suzi.

Strastvena je navijačica hrvatske nogometne reprezentacije. Prvi i jedini put prije ovoga prvenstva gledala ju je uživo još 2006. godine u Stuttgartu, protiv Australaca.

- Tada sam poslije utakmice došla u hotelski bar i tamo susrela Luku Modrića. Voljela bih ga ponovno vidjeti, ne samo njega, nego i druge naše igrače. Nevjerojatni su, kakve su nam predivne trenutke priuštili, pogotovo u utakmici s Englezima! Finale? Nadam se pobjedi, 2:0 za nas! - zaključila je naša beskompromisna heroina Suzana Klišanin, čiji su roditelji, Perkan i Ivka, prije 45 godina iz Dalićevoga kraja preselili u Australiju.

