Vujović siguran: Da me zovu za hrvatskog izbornika, odmah bih prihvatio!

Slavko Goluža, Ivica Obrvan i Hrvoje Horvat su tri glavna imena za preuzimanje izborničke palice nakon što se poslije SP-a oprosti Lino Červar. E, ali u nekim anketama podršku je dobio još jedan trener - karizmatični Veselin Vujović, dobro poznat hrvatskoj javnosti, a to je i sam Vujo prokomentirao za Jutarnji list.

- U Hrvatskoj je trend "ulaganje" u vlastite trenere, u bivše igrače kojih se dosta odlučilo za trenerske vode. Bilo bi čudo da novi izbornik bude stranac. Vidim da imam ogromnu podršku javnosti u anketama, no to ne znači ništa, izbornike ne bira "volja naroda". No, kad bi me zvali, da, prihvatio bih, zašto ne? Iako sam neki dan napunio punih 60 i umorile su me stalne borbe s vjetrenjačama, Hrvatsku ne bih odbio. Ne bi je nitko odbio - rekao je Vujović, aktualni trener RK Borca, pa prokomentirao možebitni problem Hrvatske:

- Možda se neko vrijeme i ne treba ganjati rezultat, nego slagati generaciju za budućnost. Moglo bi Hrvatsku koštati to što se kasni s guranjem mlađih "u vatru", ali nije sve crno i bijelo. Cijeli je SP pomalo nakaradan - rekao je pa pojasnio:

Vlada kaos, sve je pomalo čudno i nije lako igrati u tim uvjetima. Što se Line tiče, možda je on stvarno mogao otići ranije kao heroj nakon srebra na EP-u, no to je bio njegov izbor. Siguran sam da je želio samo najbolje.