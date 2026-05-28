O skandalu koji trese Srbiju oglasio se i Partizan, spomenuli su i hrvatskog igrača: 'Kako je mogao biti ozlijeđen?'

Cijelu srpsku sportsku javnost potresao je nemili događaj s uzvratne utakmice finala tamošnjeg rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana. Klub iz Beograda na svom terenu slavio je s 33:27 u prvoj utakmici, dok je uzvrat u Novom Sadu prekinut pri rezultatu 6:5. Vojvodina za sve krivi navijače Partizana koji su u jednom trenutku bacili pirotehničko sredstvo na parket. Ono je eksplodiralo i ozlijedilo hrvatskog rukometaša Frana Miletu.

Utakmica je trebala biti nastavljena kada se situacija smirila, no igrači Vojvodine odbili su nastaviti utakmicu. Susret je tako registriran rezultatom 20:0 u korist Partizana koji je tako postao prvak. Nakon teških optužbi na račun njihovih navijača, Partizan je izdao priopćenje o cijeloj situaciji koje prenosimo u cijelosti:

- Rukometni klub Partizan AdmiralBet smatra da nakon prekida druge utakmice finalne serije doigravanja ne smije ostati nedorečen, jer se u javnosti, odmah nakon proglašenja pobjednika u Novom Sadu, počela stvarati negativna slika o najuspješnijoj generaciji koju je klub u svojoj povijesti imao.

Rukometni klub Vojvodina plasirao je niz neistina nakon što su igrači i stručni stožer novosadske momčadi odbili povratak na teren.

Utakmica na Slanoj Bari prekinuta je u 15. minuti, a nakon više od sat vremena pregovora, dogodila se nesvakidašnja situacija – crno-bijeli su se vratili na parket i počeli se zagrijavati, ali domaćin i organizator utakmice nije. Iako su svi uvjeti koje je Vojvodina tražila od novosadske policije i naših navijača ispunjeni (navijači Partizana udaljili su se od ograde i opkolio ih je kordon policije), imamo saznanja da je suparnik još prije zahtjeva upućenih policiji i službenim osobama donio odluku da neće nastaviti utakmicu.

Vojvodina je u svom priopćenju najprije navela da je ‘topovski udar ozlijedio suca Markovića’, da bi nešto kasnije izmijenila taj dio objave na društvenoj mreži Instagram i dodala kako je ozlijeđen i njezin igrač Fran Mileta. Postavlja se pitanje kako je Fran Mileta mogao biti ozlijeđen kada je u trenutku bacanja pirotehničkog sredstva bio udaljeniji od njega nego igrači Partizan AdmiralBet-a, koji su bili u zoni obrane. To se itekako dobro vidi na snimci utakmice, kao i to da za razliku od naših rukometaša, Fran Mileta nije imao nikakvu reakciju.

Također ne vidimo na koji su način navijači Partizana mogli ‘srušiti i potrgati sajlu zaštitne mreže iza gola’, kako tvrde Novosađani. Prije će biti da je spala zbog dotrajalosti i starosti.

Jasno je da se ovakvim priopćenjem i činom neizlaska na teren skreće pozornost s finalne serije koja je trebala biti praznik za publiku i ono najbolje što naš sport može pokazati.

Klubu koji je više od desetljeća dominirao srpskim rukometom ne priliči služiti se lažima kako bi izbjegao pružiti ruku kvalitetnijem suparniku. Uostalom, još nakon prve finalne utakmice na Banjici (Partizan AdmiralBet slavio je s 33:27) iz tabora novosadskog kluba istaknuli su da se posljednjih mjeseci suočavaju s problemima, da nisu redovito trenirali i da su po pitanju fizičke spremnosti na vrlo niskoj razini.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje navijačima na velikoj podršci i spremnosti na suradnju kako bi se meč nastavio. Radili su ono što najbolje znaju – bodrili su svoj voljeni klub. Ostaje žal što je publika, nakon sjajne uvertire, ostala uskraćena za atraktivne poteze i pogotke te što se sinoćnja utakmica, umjesto u krunu sezone, pretvorila u još jednu poslanu negativnu sliku.

Za kraj, ne možemo se ne zapitati zašto se Vojvodina poziva na nepostojanje jamstva sigurnosti za zdravlje i život sudionika, za koje je kao domaćin i organizator utakmice u najvećoj mjeri odgovorna. Prijedlog našeg kluba da se utakmica odigra u dvorani SPENS, upravo iz sigurnosnih razloga, odbijen je uz jamstvo da će sigurnosne mjere na Slanoj Bari biti adekvatne, u skladu s odlukom da se utakmica proglašava sportskim događajem visokog rizika. Neizlazak na vlastiti teren kukavički je potez kakav dosad nije viđen.

U trenutku kada Partizan igra najuspješniju sezonu u svojoj povijesti (osvojeni svi domaći trofeji), jasno je da je cilj Vojvodine skrenuti pozornost s kvalitete jedne sjajne generacije momaka, koja im je 2024. godine na istom mjestu uzela trofej Kupa, iako su ga sami sebi upisali prije početka utakmice.

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a apsolutno su zaslužili trofej namijenjen prvaku države i šteta je što su ostali uskraćeni za priliku da to još jednom pokažu na terenu - napisali su na klupskoj stranici.