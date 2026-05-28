Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJEDNICA VLADE

USKORO UŽIVO Vlada ide s dosad najžešćim mjerama protiv inflacije, uvodi se i novi porez

Zagreb: Održana 169. sjednica Vlade
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 09:00

Premijer Andrej Plenković okupit će ministre na redovitoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Vlada će na sjednici predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera, koji će prethodno biti izložen socijalnim partnerima. Iz Vlade poručuju kako će riječ biti o dosad najoštrijim mjerama usmjerenima na suzbijanje inflacije i ublažavanje daljnjeg rasta cijena.

Među najavljenim mjerama ističu se oporezivanje prekomjernih brutomarži, povećanje paušala za kratkoročni najam te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. U javnosti se spominje i mogućnost zamrzavanja plaća. Premijer Andrej Plenković naglasio je kako je paket usmjeren na sve segmente gospodarstva i javni i privatni sektor te poručio da je vrijeme za solidarnost. „Ne može se netko ponašati tako da misli samo na sebe, vlastiti profit i interes, a da za opće dobro brine netko drugi”, rekao je premijer, dodavši kako svi moraju dati doprinos u borbi protiv inflacije.

Na sjednici će se raspravljati i o novom Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se povećavaju novčane kazne za neprijavljeni rad. Zakon se usklađuje s novim Zakonom o strancima, a predviđa i zaštitu poslodavaca u slučajevima administrativnih kašnjenja pri produljenju radnih dozvola. Također se skraćuje razdoblje javne objave na tzv. „crnoj listi” s šest na jednu godinu, dok se „bijela lista” poslodavaca ukida.

Novosti uključuju i izmjene u prijavama na mirovinsko osiguranje te proširenje sustava JEER-a (Jedinstvena elektronička evidencija rada) i na djelatnosti izvan digitalnih platformi. Na dnevnom redu sjednice nalazi se i izvješće o obrani za 2025. godinu, kao i nekoliko važnih odluka, među kojima su davanje suglasnosti KBC-u Osijek za stjecanje nekretnina radi izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra te pokretanje pregovora o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

Ključne riječi
Sjednica Vlade

Komentara 6

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
08:49 28.05.2026.

Sama vlada prouzročila je dobar dio inflacije nerazumskim dizanjem plaća u javnim strukturama, sada gasi požar koji je sama zapalila. Digneš 70% plaće nejneefikasnijem sektoru u Hrvatskoj, što Hrvatskoj, u cijeloj EU, pa se onda čudiš da rastu cijene. Zabraniš rad nedjeljom, pa onda pumpe 50% skuplje prodaju iste artikle i onda se čudiš da rastu cijene? Sada se izmišlja ekstraprofit, neokomunistička izmišljotina, gdje će opet nastradati neka potencijalna industrija, osim toga, opet mijenjaš poreze, što odbija investitore (kojih ionako nema)... Jednostavan scenarij - otvoriš novo tržište, poraste ti dobit i cap, država te kazni. A velike multinacionalne tvrtke će ionako preseliti dobit negdje drugdje. To je bar jako jednostavno za njih... Opet se kažnjavaju uspješni, sve samo da bi trošitelji imali. Nedavno su sindikati na trgu vikali da treba jače oporezivati realni sektor, pa eto, vlada sluša svoje zaposlenike i uvijek najviše strada privatni sektor... Jasna poruka vlade - nemojte ništa raditi, ako zaradite, sve ćemo vam uzeti.

RF
rocco from barocco
09:23 28.05.2026.

Dodatno treba oporezovati samo rentijere nekretnina,dakle one koji u njima ne žive...a i trg.lance koji imaju ogromne marže!

ST
struĆnjak
09:07 28.05.2026.

Znači vlada će gradovima i općinama oduzeti porez na visoke mirovine od čega će najviše profitirati oni s jako visokim mirovinama (umirovljeni zastupnici, ministri, premijeri itd.), a da bi pokrila taj gubitak gradovima i općinama neće dati dio sredstava iz drž. proračuna nego će ih prisiliti da još podignu porez po svakom ležaju za male iznajmljivače! Istovremeno, Plenković i ministri apeliraju na male iznajmljivače da ne dižu cijene?!?! Pogodite što će se dogoditi s cijenama smještaja na obali?...predlažem da se uvedu 2 kategorije poreza po ležaju: za prave male iznajmljivače koji žive u objektu, dio kojeg iznajmljuju, a za koje treba ostati dosadašnja visina poreza te kategorija "rentijeri" koji ne žive cijelu godinu u objektu kojeg rentaju i za njih treba uvesti znatno viši porez jer im to nije nekretnina/nekretnine za život nego za biznis!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!