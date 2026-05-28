USKORO UŽIVO Vlada ide s dosad najžešćim mjerama protiv inflacije, uvodi se i novi porez

Vlada će na sjednici predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera, koji će prethodno biti izložen socijalnim partnerima. Iz Vlade poručuju kako će riječ biti o dosad najoštrijim mjerama usmjerenima na suzbijanje inflacije i ublažavanje daljnjeg rasta cijena.
Među najavljenim mjerama ističu se oporezivanje prekomjernih brutomarži, povećanje paušala za kratkoročni najam te ukidanje poreza na dohodak na mirovine. U javnosti se spominje i mogućnost zamrzavanja plaća. Premijer Andrej Plenković naglasio je kako je paket usmjeren na sve segmente gospodarstva i javni i privatni sektor te poručio da je vrijeme za solidarnost. „Ne može se netko ponašati tako da misli samo na sebe, vlastiti profit i interes, a da za opće dobro brine netko drugi”, rekao je premijer, dodavši kako svi moraju dati doprinos u borbi protiv inflacije.
Na sjednici će se raspravljati i o novom Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se povećavaju novčane kazne za neprijavljeni rad. Zakon se usklađuje s novim Zakonom o strancima, a predviđa i zaštitu poslodavaca u slučajevima administrativnih kašnjenja pri produljenju radnih dozvola. Također se skraćuje razdoblje javne objave na tzv. „crnoj listi” s šest na jednu godinu, dok se „bijela lista” poslodavaca ukida.
Novosti uključuju i izmjene u prijavama na mirovinsko osiguranje te proširenje sustava JEER-a (Jedinstvena elektronička evidencija rada) i na djelatnosti izvan digitalnih platformi. Na dnevnom redu sjednice nalazi se i izvješće o obrani za 2025. godinu, kao i nekoliko važnih odluka, među kojima su davanje suglasnosti KBC-u Osijek za stjecanje nekretnina radi izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra te pokretanje pregovora o kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
Sama vlada prouzročila je dobar dio inflacije nerazumskim dizanjem plaća u javnim strukturama, sada gasi požar koji je sama zapalila. Digneš 70% plaće nejneefikasnijem sektoru u Hrvatskoj, što Hrvatskoj, u cijeloj EU, pa se onda čudiš da rastu cijene. Zabraniš rad nedjeljom, pa onda pumpe 50% skuplje prodaju iste artikle i onda se čudiš da rastu cijene? Sada se izmišlja ekstraprofit, neokomunistička izmišljotina, gdje će opet nastradati neka potencijalna industrija, osim toga, opet mijenjaš poreze, što odbija investitore (kojih ionako nema)... Jednostavan scenarij - otvoriš novo tržište, poraste ti dobit i cap, država te kazni. A velike multinacionalne tvrtke će ionako preseliti dobit negdje drugdje. To je bar jako jednostavno za njih... Opet se kažnjavaju uspješni, sve samo da bi trošitelji imali. Nedavno su sindikati na trgu vikali da treba jače oporezivati realni sektor, pa eto, vlada sluša svoje zaposlenike i uvijek najviše strada privatni sektor... Jasna poruka vlade - nemojte ništa raditi, ako zaradite, sve ćemo vam uzeti.