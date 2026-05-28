Ovaj hrvatski biser povlači radikalan potez: Kreće obračun s apartmanima u centru

Grad Rovinj mogao bi među prvima u Hrvatskoj ozbiljno ograničiti daljnje širenje privatnog smještaja, posebno u starogradskoj jezgri. Riječ je o dijelu novog Plana upravljanja destinacijom do 2029. godine, koji je trenutno u fazi javnog savjetovanja, a kojim se želi smanjiti pritisak masovnog turizma i potaknuti održiviji razvoj grada.

Prema prijedlogu Plana, Rovinj planira najmanje dvije godine zaustaviti izdavanje novih dozvola za apartmane u centru grada i okolici stare jezgre. Cilj je očuvati kvalitetu života lokalnog stanovništva, rasteretiti infrastrukturu i spriječiti daljnje iseljavanje građana iz najopterećenijih dijelova grada. „Možda u svakoj desetoj kući netko zaista živi tijekom cijele godine“, kaže Morena za Dnevnik.hr, jedna od rijetkih stanovnica starogradske jezgre, opisujući kako Rovinj zimi postaje gotovo „grad duhova“, dok ljeti bilježi ogromne turističke gužve.

Rovinj danas raspolaže s oko 12 tisuća kreveta u apartmanima, što je druga najveća kategorija smještaja nakon kampova koji imaju oko 18 tisuća kreveta. Hoteli, s druge strane, nude svega oko 3.500 kreveta. Upravo takva struktura smještaja već godinama izaziva rasprave u hrvatskom turizmu, gdje se sve češće upozorava na prevelik udio privatnog smještaja i nedostatak hotelskih kapaciteta.

Podaci iz Plana upravljanja destinacijom pokazuju da Rovinj trenutno ima čak 329 turističkih kreveta na 100 stanovnika, dok je koncentracija smještajnih kapaciteta u centru grada gotovo tri puta veća od gradskog prosjeka. U starogradskoj jezgri apartmani čine čak 72 posto ukupnog smještaja.

Kako piše Istarski.hr ključne mjere koje Grad planira provesti su: moratorij na izdavanje novih dozvola za privatni smještaj u zoni Centar, ograničavanje daljnjeg rasta apartmana u zonama Valbruna i Centener, zabrana novih kategorizacija turističkih objekata izvan građevinskih područja, osim za seoski i agroturizam, uspostava sustava praćenja smještajnih i infrastrukturnih kapaciteta, kvalitetnije prikupljanje prostornih i infrastrukturnih podataka, unapređenje upravljanja prometom i turističkim tokovima i jače uključivanje lokalne zajednice u donošenje odluka

Gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević ističe kako je cilj stvoriti učinkovitiji model upravljanja turizmom, posebno u najopterećenijim dijelovima grada. „Rovinj je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji sustavno promišljaju dugoročni razvoj turizma, s naglaskom na sprječavanje negativnih posljedica prekomjernog turističkog rasta“, poručio je Nimčević za Istarski.hr. Dodaje kako novi Plan stavlja naglasak na potrebe lokalnog stanovništva, zaštitu prostora i očuvanje identiteta grada, uz razvoj održivijih oblika turizma.

Jedan od glavnih ciljeva u narednom razdoblju bit će pronalazak ravnoteže između turizma i svakodnevnog života građana. To uključuje smanjenje ljetnih gužvi, kvalitetnije upravljanje prometom te ograničavanje apartmanizacije koja dugoročno može negativno utjecati na život u gradu.

Gradonačelnik upozorava i na problem nedostatka turističkih inspektora, zbog čega dio privatnog smještaja ostaje izvan službenih evidencija. „Ograničeni inspekcijski kapaciteti, posebno tijekom sezone, otežavaju kontrolu neregistriranog smještaja i provedbu mjera koje bi trebale podići kvalitetu turističke ponude“, zaključio je Nimčević.