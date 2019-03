Više nisam lovac, sada sam postao meta

S današnjim danom u španjolskoj Guadalajari započinju borbe na 54. europskom prvenstvu u karateu na kojem će, u muškom dijelu priče, naše najveće uzdanice biti braća Kvesić, teškaš Anđelo i poluteškaš Ivan. Anđelo je osvajač svjetske bronce iz 2016., a Ivan je aktualni svjetski prvak i europski prvak iz prošle godine.

Porazgovarali smo s Ivanom i priupitali ga u kojoj mjeri, nakon tog svjetskog zlata, osjeća da je “od lovca postao lovina”?

– Primijetim da se sada svi za mene više pripremaju, da sam svima motivacijska meta i da već u prvim kolima teže dolazim do poena.

Je li status svjetskog prvaka beneficiran u očima sudaca?

– Ako ja ništa ne napravim, neće oni moći povući zastavicu za mene.

Svakodnevica ostala ista

Koliko mu se život promijenio u posljednjih pet mjeseci, otkako je zasjeo na vrh karataškog svijeta?

– Svakodnevica mi se nije promijenila jer i dalje svaki dan imam dva treninga, a imam i mentalni trening. Vratio sam na faks, na treću godinu fizioterapije, pa je to obveza više.

No financijsko stanje mu se jest promijenilo, odnosno poboljšalo.

– Ušao sam u olimpijski program, kao potencijalni A kandidat, a postao sam i ročnik u Oružanim snagama. Sada je jako dobro, a tako će biti sve dok osvajam medalje, no u karateu se teško može bilo što ostaviti sa strane. Zato i studiram. Planiram dati treću godinu do rujna i onda opet uzeti godinu pauze i pokušati osvojiti olimpijsku medalju, uz uvjet da se izborim za olimpijsku vizu.

Koliko ste sada daleko od Tokija?

– Kvalifikacijski proces traje još manje od godinu dana, ja sam trenutačno treći, a četvorica idu izravno na Olimpijske igre. Meni je jako bitno da budem jedan od dvojice najboljih Europljana, a zasad je ispred mene Turčin, no zato je iza mene Ukrajinac Čobotar kojem bježim 600 bodova. To je velika prednost koju moram nastojati održati tako da što više pobjeđujem.

Koliko se na EP-u dobije olimpijskih bodova?

– Mislim da zlato vrijedi 450 bodova, no moj najveći kapital jest onih 2200 bodova koje sam zaradio osvajanjem Svjetskog prvenstva.

Kad je već spomenuo mentalni trening, što je točno radio u tom dijelu svojih priprema?

– Sa mnom radi Matej Tomazin, psiholog koji je i sam trenirao karate i osvajao medalje u mlađim uzrastima. Radimo na opažanju vlastitih misli, da znam što činiti kada krenu one negativne ili kako da se postavim ako počnem gubiti. U tom dijelu priče rade se i određene vježbe disanja, svaki dan po pola sata, a ja ih obično radim popodne.

Gledam bratove borbe

U nadi da će nastupiti samo s pozitivnim mislima, priupitali smo Ivana u kakvoj je formi brat?

– I dalje ima hematom na stopalu, no u odličnoj je formi i ja sam jako optimističan.

S obzirom na to da su susjedne kategorije (teška i poluteška), braća će se danas boriti istodobno, s početkom natjecanja u 11.30 sati. Hoće li to Ivanu biti problem, hoće li mu oko bježati na susjedno borilište ili će to izbjegavati?

– Meni to nije problem. Ja sam na SP-u gledao sve bratove borbe. Ja vam više volim znati što se događa i kako je bilo nego da strepim. Jer tako onda mogu mirno raditi svoje borbe.