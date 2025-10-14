Naši Portali
ŽIVOTNI IZAZOV

Vijest koja će odjeknuti: Ivaniševićev sin odlazi iz Hrvatske! 'Ovu odluku nije bilo lako donijeti'

14.10.2025.
u 09:34

U deset dana posjetili su pet vrhunskih fakulteta, a Goran je na Instagramu otkrio kako je sada na sinu da odabere svoj drugi dom za budućnost, odnosno sveučilište na kojem će nastaviti obrazovanje i teniski razvoj.

Hrvatska i svjetska teniska legenda Goran Ivanišević podijelio je s pratiteljima na Instagramu važan trenutak iz obiteljskog života. Nakon turbulentne profesionalne godine, Goran se potpuni posvetio sinu Emanuelu i njegovoj budućnosti, a pred njima se nalazi velika živtna odluka. Ivanišević je objavio seriju fotografija na kojima sa sinom, kojeg od milja zove Manči, obilazi američke sveučilišne kampuse.

- Sada je na Mančiju da odabere dom daleko od doma za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Ovo će biti sve samo ne lak izbor - objavio je ponosni otac Goran. 

Ova odluka stigla je u vrijeme kada je legendarni Ivanišević, nakon niza uspješnih, ali i kratkotrajnih trenerskih suradnji, trenutno bez trenerskog angažmana. Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni sportaš imao je kratke suradnje s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine. 

što srpski mediji pišu o veličanstvenom uspjehu Hrvatske
