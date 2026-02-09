Naši Portali
POZNATO I ZAŠTO

Lindsey Vonn završila na intenzivnoj njezi poslije operacije zbog stravičnog pada u Italiji

Alpine Skiing - Women's Downhill
Handout/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.02.2026.
u 09:15

Talijanski organizatori ZOI-a žele osigurati da joj je pružena najbolja moguća skrb, a uz talijanske liječnike, u bolnici se nalaze i njezini osobni kirurzi

Legendarna američka skijaška diva Lindsey Vonn operirana je nakon teškog pada na olimpijskom spustu u Cortini d'Ampezzo. Vonn je podvrgnuta operaciji lijeve noge koja je slomljena i trenutno se nalazi u bolnici u Trevisu. Iako je smještena na odjel intenzivne njege, njezin život ne nalazi se u izravnoj opasnosti.

Kako prenosi njemački Bild, pozivajući se na izvor Reutersa, radi se o uobičajenom postupku za sportaše njezina statusa kako bi joj se osigurala potpuna privatnost. Talijanski organizatori ZOI-a žele osigurati da joj je pružena najbolja moguća skrb, a uz talijanske liječnike, u bolnici se nalaze i njezini osobni kirurzi. Očekuje se da će više informacija o njezinom zdravstvenom stanju biti objavljeno danas malo iza podne. 

Podsjetimo, Vonn je u Cortini nastupila unatoč puknuću prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena kojeg je pretrpjela samo tjedan dana ranije. Međutim, njezina olimpijska utrka trajala je svega 12 sekundi. Nakon nekoliko zavoja, desnim je ramenom udarila u vrata, izgubila ravnotežu i teško pala. S mjesta nesreće helikopterom je hitno prevezena u bolnicu gdje i ubrzo odrađen i operativni zahvat kako bi see stabiliziralo ozlijeđeno područje. 
Skijanje ZOI 2026. Lindsey Vonn ZOI

