Halilovićev izvanredan debi: 'Nije moglo bolje od ovoga. Moramo još riješiti domaće prvenstvo'

Dinamo je u prvoj utakmici grupne faze Konferencijske lige protiv Astane slavio s visokih 5:1 . Bruno Petković je zabio dva jedanaesterca, a u strijelce su se upisali Marko Bulat, Antonio Marin i Tibor Halilović. Astanin utješni pogodak zabio je Kamo Hovhannisyan.

Nakon treće pobjede Dinama nad Astanom u aktualnoj sezoni utakmicu je za Arenasport televiziju komentirao Gabrijel Vidović. "Sretni smo da smo mogli s pobjedom otvoriti Konferencijsku ligu. Mislim da nam je nakon penala bilo puno lakše igrati. Imali smo puno prilika i prije tog pogotka. Sve u svemu, utakmica je završila super za nas", rekao je Vidović.

"U 23 dana imamo sedam utakmica. Idemo utakmicu po utakmicu, rekuperiramo se i radimo kompenzacijske treninge. Pokušavamo u svakom utakmici dati minutaže igračima da se rastrče", rekao je Sergej Jakirović. Puni komentar pobjedničkog trenera Dinama možete pročitati OVDJE.

"Znali smo da će biti teška utakmica i da će se oni zatvoriti. Ali nakon prvog gola sve nam je bilo lakše. Žao mi je zbog Nevistića da smo primili taj gol. Idemo po pobjedu protiv Ballkanija. Mislim da nemamo što drugo tamo tražiti", rekao je Martin Baturina. Kosovski Ballkani je u prvoj utakmici izgubio od češke Viktorije Plzen 1:0.

"Mislim da nije moglo bolje od ovoga u debiju za mene. Ekipa je odlična, dečki su nas dobro dočekali. Većinu ih znam, a protiv nekih sam i igrao prije. Mislim da je ovo dobro za nas, mislim da se vidi ta naša pozitivna energija. U prvenstvu zaostajemo, imamo utakmicu manje. Moramo gledati da to riješimo", rekao je strijelac posljednjega pogotka Tibor Halilović.

"Kad se pogleda malo dublje utakmica, nije izgledalo baš onako kako rezultat kaže. Taj penal nas je baš pogurao. Nismo bili baš najbolji, ali tu onda dolazi do izražaja kvaliteta. Žao mi je što smo primili gol zbog Nevistića, koji je odlično branio. Vježbam stvarno te slobodnjake s Petkovićem. Danas pucam ja, sutra on i to funkcionira", rekao je strijelac pogodtka iz slobodnog udarca, Marko Bulat.

