VIDEO Žestoka tučnjava BBB-a i Torcide, sve je snimila kamera

Navijačka atmosfera u Hrvatskoj sve je napetija, Rijeka je vodeća na tablici, Torcidi se ne sviđa što je slavila na Poljudu, Dinamo je u krizi, to pak ljuti BBB-e, a povrh svega tu je i spor oko Josipa Brekala.

Naime, on je trebao doći u Dinamo, no na kraju je završio u Hajduku. Navijači Hajduka i Dinama tradicionalno su među radikalnijima, kako kod nas tako i izvan granica, pa je njihov novi sukob zabilježen proteklog vikenda u Hercegovini, točnije u Čapljini.

VEZANI ČLANCI:

26.01.2024🇭🇷Torcida attacks BBB children and normal fans and then torcida Running away, reason for the attack BBB made a graffiti in čapljina. More here:https://t.co/da4ooibUIK pic.twitter.com/QYUGGiwkIW