VIDEO Zekić ispalio rečenicu koja je 'zapalila' hajdukovce, ali je svima promaknuo jedan detalj

Trener Slaven Belupa, Zoran Zekić, poznat je po osebujnim izjavama i najavama. Nakon one u kojoj je prošlo kolo objasnio da kada njegovi izabranici pjevaju 'dupla premija' to ne znači da je to novčana premija, već da se počaste janjetinom, ovoga je puta na kraju najave utakmice s Hajdukom ispalio novu rečenicu koja puni medijske stupce.

U jeku borbe splitskog kluba da dovedu hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića u Hajduk, ili bolje rečeno - da ga vrate, Zekić je uz osmijeh rekao:

- Ivane, vrime je!

Time je zapalio sav hajdučki puk koji po društvenim mrežama prenosi kako se Zekić priključio Hajdukovoj akciji u kojoj ljubitelji kluba s Poljuda pokušavaju nagovoriti Interovog dragulja da se vrati među 'bile'.

No, ta je poruka mogla biti i dvosmislena te se odnositi na - Zekićevog dragulja. Naime, Ivan Krstanović, jedan od najboljih strijelaca u povijesti HNL-a već je duže vremena ozlijeđen, a iako je najstariji u koprivničkom sastavu, Zekić je nebrojeno puta istaknuo kako mu je on najbolji igrač, a videom za njegov rođendan je pokazao da zaista imaju jedan sjajan odnos. Čak je i u ovoj najavi rekao da mu je žao što ga neće biti protiv Hajduka budući da on ima tradiciju i naviku zabijanja splitskom klubu. U 32 utakmice protiv Hajduka tom klubu je zabio 18 golova.

Koja god je teorija od tih istinita, euforija Hajdukovih navijača je tolika da bi popularni osječki strateg mogao dobiti pljesak i skandiranje još jedne protivničke skupine. Već mu je Kohorta ove sezone u Koprivnici vikala 'Zeka, hvala ti za Europu, nećemo ti to nikada zaboraviti', prisjećajući se legendarnih utakmica koje je Zekić vodio na klupi bijelo-plavih.

Torcida mu pak, osim za ovu poruku na kraju najave, može zapljeskati i na objavi koju je prije koji tjedan objavio na društvenim mrežama, pozvavši HNS da dozvole navijače na tribinama upravo na ovome susretu budući da se radi o 111. rođendanu splitskog kluba i tako stao na stranu nogometa koji se igra za sve zaljubljenike u najvažniju sporednu stvar na svijetu.