VIDEO Nogometaš pogodio zaštitara loptom u glavu: Njegova reakcija postala hit!

Niželigaški nogomet možda nema kvalitetu i sjaj onog u elitnijim rangovima, ali svakako ima više duha, što se potvrdilo nanovo tijekom susreta prve runde engleskog FA kupa između Yeovila i Weymoutha.

Regularni dio završio je 1:1, a potom su odlučivali jedanaesterci, u kojima je Yeovil pobijedio 2:1. Već to dovoljno govori o preciznosti igrača obje momčadi.

Posebno i osobno je to osjetio zaštitar. Stajao je uz gol, okrenut prema navijačkoj tribini, kako to već zaštitari i moraju činiti, a potom je Tom Knowles iz Yeovila primio loptu, pucao... Pa ga pogodio u glavu!

Clive the Weymouth steward will join us next! 👇pic.twitter.com/Wf0ViUwWko