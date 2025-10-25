VIDEO Vozač imao bizaran sudar - u boksu. Pogledajte što je napravio

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) pobijedio je u sprint utrci malezijske MotoGP Velike nagrade u subotu na stazi Sepang, gdje je vodeći Francuz, Fabio Quartararo (Yahama), završio šesti. Startujući s 'pole positiona' po treći put ove sezone, vozač Ducatija je bio brži od Španjolaca Alexa Marqueza i Fermina Aldeguera, koji su završili kao drugi i treći u utrci od 10 krugova (u usporedbi s 20 za nedjeljni GP), koja dodjeljuje bodove za prvenstvo.

Aldeguer je, međutim, pod istragom zbog mogućeg nepravilnog tlaka u gumama. Odluka se očekuje kasnije danas. Zahvaljujući svom drugom mjestu, Alex Marquez je osigurao počasnu titulu viceprvaka svijeta iza svog brata Marca, koji je već osigurao titulu u premijer klasi. Talijan Marco Bezzecchi završio je sedmi nakon što je startao s 14. mjesta, te je tako izgubio treće mjesto u ukupnom poretku za samo jedan bod od Bagnaie.

Svjetski prvak iz 2021., Francuz Fabio Quartararo, završio je šesti na svojoj Yamahi. Zbog ozljeda, Marc Marquez (Ducati) i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024., Jorge Martin (Aprilia), nisu otputovali u Maleziju, 20. utrku od od 22 ove sezone. Prije sprint utrke održane su kvalifikacije za sutrašnju VN Malezije, Dvostruki prvak MotoGP-a Bagnaia osigurao je svoj treći pole position u MotoGP sezoni, nakon što je za djelić sekunde pretekao Alexa Marqueza.

Vozač Ducatija odvozio je sjajan krug od jedne minute i 57,001 sekundi, završivši samo 0,016 sekundi ispred Marqueza (Gresini Racing), dok je Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) zauzeo treće mjesto, 0,158 sekundi iza njega.

Inače, Fermín Aldeguer, doživio je dva pada u kratkom razdoblju tijekom prvog dijela kvalifikacija za Veliku nagradu Malezije — jedan na stazi, a drugi u boksovima.

Mladi Španjolac, žureći da se što prije vrati u garažu, dodatno je pogoršao situaciju jer je prilikom dolaska ispred nje udario u policu postavljenu uz zid. Njegovi mehaničari, očekivano, nisu bili zadovoljni razvojem događaja, a video pogledajte OVDJE.