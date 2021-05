VIDEO Uznemirujuće: U lice ga pogodila loptica brzinom od 151 km/h

Metsi su slavili s 3:1 u utakmici koja će ostati zapamćena po jednom nevjerojatnom i zastrašujućem detalju. Potpuna tišina i šokirana lica bila su na stadionu nakon što je a Kevina Pillara iz New York Metsa lopticom u glavu pogodio Jacob Webb iz Atlante brzinom od 151 km/h.

Pillar se srušio na pod, iz nosa mu je krenula curiti krv, a utakmica je bila prekinuta kako bi mu se ukazala pomoć.

- Ovaj lik je ratnik. Vidjeli ste što je napravio - ustao se i odšetao. Nisam mislio da je to moguće izvesti nakon onoga što sam vidio, nakon što sam vidio gdje ga je loptica udarila - komentirao je menadžer Metsa Luis Rojas.

Poslije svega se na Twitteru javio i sam Pillar.

- Hvala svima koji su me kontaktirali. Bio je to strašan trenutak, ali sam dobro - završio je Kevin.

Video možete pogledati OVDJE.

Foto: Brett Davis/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL MLB: New York Mets at Atlanta Braves May 17, 2021; Atlanta, Georgia, USA; New York Mets center fielder Kevin Pillar (11) bleeds from the nose after being hit by a pitch against the Atlanta Braves in the seventh inning at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports Brett Davis