VIDEO Užas na stadionu: Pukla ograda, navijač pao s tribine i poginuo, ima i ozlijeđenih

Utakmica je završila. Nogometni klub MC Alger odigrao je 0:0 protiv NC Magre, što je bilo dovoljno za osiguranje devete titule prvaka u povijesti kluba i druge zaredom. Na krcatom stadionu 5. srpnja 1962. u Alžiru, nazvanom u čast neovisnosti zemlje od Francuske, euforija je dosezala vrhunac. Tisuće navijača pripremalo se za proslavu i ceremoniju dodjele trofeja, no slavljeničko raspoloženje u samo nekoliko sekundi zamijenili su šok, panika i tuga. Radost zbog naslova prvaka, osvojenog s dva boda prednosti ispred JS Kabylie, zasjenjena je događajem koji će ostati upisan kao crni dan alžirskog nogometa.

Neposredno nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igrači na terenu slavili, na tribinama je nastao kaos. Prema izvještajima lokalnih medija i izjavama očevidaca, masa navijača nagrnula je prema sigurnosnoj ogradi u južnom sektoru stadiona. Pod silnim pritiskom, dio metalne konstrukcije je popustio, što je dovelo do urušavanja. Nekoliko navijača koji su se nalazili na gornjoj, drugoj razini tribina, palo je na donji nivo, u blizini prostora predviđenog za predstavnike medija. Prizor je izazvao opću paniku među okupljenima, a slavlje se istog trena prekinulo.

The moment fans of MC Alger collapsed while celebrating their team's Algerian League title.



The tragic accident has resulted in one death and several injuries so far.



Very unfortunate pic.twitter.com/3pL50ytJWq