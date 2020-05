Tragičan kraj slavnog sportaša na čuvenoj plaži: Stigao je još samo reći 'spasite mi dijete'

Američka hrvačka zvijezda Shad Gaspard (39), čovjek koji se proslavio pod okriljem organizacije WWE a s vremenom se okušao i kao glumac, nažalost je u srijedu pronađen mrtav, tri dana nakon što je nestao u moru ispred gradske četvrti Venice u Los Angelesu.

Gasparda je u nedjelju uz još nekolicinu kupača more počelo naglo udaljavati od obale, pa iako su djelatnici nadležne služne vrlo brzo priskočili u pomoć, nestao je ispod vala tek što je jednog od spasioca zamolio da se najprije pobrine za njegova desetogodišnjeg sina Aryeha.

- Nažalost, tek što je spasilac uspio dohvatiti njegova sina, a zatim krenuo i njemu u pomoć, potopio ga je val. Nestao je u moru, te ga nismo mogli pronaći unatoč tome što smo odmah u pomoć poslali čamce i dodatni tim spasioca - ispričao je tamošnjim medijima jedan od čelnih vatrogasaca tog okruga Kenichi Haskett.

Vijest o tragičnom svršetku brojni su teško primili, a među prvima je sućut izrazio i slavni glumac Dwayne Johnson.

My prayers and hope for Shad Gaspard’s wife, son and family during this unthinkable time. Man, this is a tough one. A really tough one.

Great guy.