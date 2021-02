VIDEO Tottenham se sjetio mladog Modrića i njegove magije pa zahvalili Dinamu

Dinamo i Tottenham. Mamić i Mourinho. Taj 11. ožujka bit će fenomenalna nogometna ljepotica. A jedna je bitna poveznica između ova dva kluba: hrvatski kapetan Luka Modrić.

Dinamo je Spursima dao, točnije, prodao Luku Modrića, a toga su se sjetili i Englezi.

Na Twitteru su napisali: Hvala na Luki Modriću pa objavili video s pet fenomenalnih poteza današnjeg igrača Real Madrida.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićeva magija u Totenhamu

🇭🇷 Set to face the club that gave us @lukamodric10!



How do you feel about our #UEL draw? #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/zaJKZyUZyx