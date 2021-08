VIDEO Tomislav Paškvalin vaterpolistima: Pokazali ste tko je gospodar ovih prostora!

Zabrinuo nas je poraz od Australije u drugom kolu, međutim uoči posljednjeg kola natjecanja po skupinama na Olimpijskim igrama u Tokiju hrvatski vaterpolisti odlično stoje.

Imaju priliku biti prvi u skupini, ako u današnjem dvoboju pobijede dosad neporaženu Španjolsku (ponedjeljak u 8.30 sati), u slučaju neodlučenog rezultata bili bi drugi, a tako će biti i ako budu poraženi jer imaju pobjede protiv Srbije i Crne Gore, pa koja god od tih dviju reprezentacija bude poravnata s Hrvatskom (sastaju se međusobno) bit će slabije plasirana zbog poraza u međusobnom susretu.

Budemo li prvi, izgledan je četvrtfinalni dvoboj protiv Amerikanaca, što je po nama i najbolja varijanta za dvoboj koji nas vodi ili u borbu za medalje ili nas "šalje kući", a ako budemo drugi (u slučaju poraza ili neodlučenog) morat ćemo u okršaj s nekom od najjačih reprezentacija iz skupine A, dakle s Grčkom, Mađarskom ili Italijom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 31.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Cetvrto kolo grupe B, Hrvatska - Srbija u dvorani Tatsumi Water Polo Centar. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Sad kad znamo sve to, jasno nam je da će izabranici Ivice Tucka učiniti sve da nadjačaju furiju, pa makar igrali i bez Obradovića, kojega Tucak planira odmarati u ovoj utakmici zbog bolne ozljede rebara koju je naš "all-round igrač" (može igrati praktično na svim pozicijama) zadobio protiv Australaca. Nije ništa slomljeno (kao što je prije OI bio slučaj kod Mare Jokovića), ali Paulo trpi velike bolove...

- Protiv Španjolaca ćemo, kao i protiv svih ostalih ići na pobjedu, iako ćemo napraviti neke rošade, promjene. Kako sam i najavio, vjerojatno ću odmoriti Obradovića. I to je to, idemo čvrsto, jako, korak po korak. S koje pozicije ćemo ići u četvrtfinale to ćemo vidjeti, glupi nećemo biti, pratit ćemo što se događa u onoj drugoj skupini - poručuje iz Tokija naš izbornik Ivica Tucak.

U svjetlu ovoga o čemu govori Tucak, za nas je dobro da se sve ostale ključne utakmice važne za rasplet u obje skupine igraju prije naše. Program počinje u tri sata poslije ponoći kada se sastaju Mađarska i Italija, u četiri i pol igraju Grčka - SAD, a u sedam Srbija - Crna Gora.

Sve će te rezultate znati naši vaterpolisti prije nego uđu u bazen za dvoboj sa Španjolcima, pa će se znati postaviti, iako je uvijek najbolje pobijediti i - biti prvi u skupini. Nekakve kalkulacije u tom smislu, iz iskustva znamo, uvijek loše završe...

- Ići ćemo i u toj utakmici na pobjedu, tu nema nikakve tajne. Ali koliko će ta utakmica biti bitna, to u ovom trenutku ne znamo. Ako bude bitna, onda idemo na glavu, na juriš... No, u drugoj je skupini niz jakih reprezentacija, a ni Sjedinjene Države nisu značajno slabije. Dapače, Amerikanci igraju fenomenalno, od Talijana i Mađara izgubili su već dobivene utakmice. Vidjet ćemo, meni je najvažnije da mi igramo dobro, da mi budemo ovakvi kakvi smo bili na posljednjim dvjema utakmicama, i onakvi kakvi smo bili u pripremnom razdoblju (Hrvatska je osvojila oba turnira na kojima je nastupila - op. a.). Kad smo takvi, onda me apsolutno ne zanima tko će biti s druge strane - napominje Tucak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 31.07.2021., Japan, Tokio - Olimpijske igre Tokio 2020. Cetvrto kolo grupe B, Hrvatska - Srbija u dvorani Tatsumi Water Polo Centar. Luka Bukic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Sad kad je sve jasno oko utakmice sa Španjolskom, prenijet ćemo i misli dvostrukog olimpijskog zlatnika Tomislava Paškvalina koji je nasljednicima u hrvatskoj vrsti u rubrici Paškvina motivacijska minuta poručio sljedeće:

- Velika čestitka na pobjedi protiv Srbije, pokazali ste u posljednjim dvjema utakmicama tko je gospodar ovog područja. To je momčad, to je Hrvatska, to je jedinstvo, to je snaga, to su padovi na utakmici, ali i brzo vraćanje i uvijek kvalitetan i dobar završetak. Naravno, turnir traje, svjesni ste važnosti natjecanja, mobilizirani ste maksimalno, jedinstveni ste, sad ulazite u utakmicu sa Španjolskom, sve su to velike momčadi, ono što je jako važno: ostanite u ovom ritmu, sigurni u svakom segmentu igre, u obrani i u napadu, i pokažite tko je u ovom trenutku furija - Hrvatska ili Španjolska. Jasno da je to Hrvatska i da Hrvatska ide dalje, ali stepenicu po stepenicu. Čestitka svima iz Hrvatske i - idemo do kraja!

