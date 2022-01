VIDEO Svjetske legende hvale Hrvata: On je Michael Jordan našeg sporta, najveći koji je ikada zaigrao

Rođen je na dan vica, 1. travnja, a s njim na terenu gotovo svaka utakmica je izgledala jednostavna kao vic. Šalio se s protivnicima, fintirao ih, driblao, slao po ćevape uvijek kada je to htio. Za njega nije bilo 'bolji su' dok to ne pokažu na terenu. Ivano Balić dao je rukometnoj igri što nije nitko drugi.

Njegov povratak u rukometnu reprezentaciju Hrvatske i njen stručni stožer dočekan je s radošću, ali možda i nedovoljnim oduševljenjem s obzirom na radost koju je Balić pružao navijačima za vrijeme svoje igračke karijere. No, da se to pripisati i svekolikom sivilu i traumatiziranosti koja se nadvila nad kult reprezentacije koji toliko volimo zazivati, (a on nikako da se odazove!?).

"On je najveći koji je zaigrao ovu igru. Michael Jordan rukometa. Kao Messi. Kada je igrao, kao da je imao magičnu kristalnu kuglu u ruci, a ne loptu", govore sada o njemu u videu EHF-a legendarni sudionici njegova vremena. Da, i rukometne legende, ali ovo 'sudionici njegova vremena' zvuči točnije. Kao pozicija respekta koja zaziva pljesak za maestra terena 40x20.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 26.01.2006., Bern, Svicarska - Europsko prvenstvo rukometasa, skupina D, Hrvatska - Portugal. Ivano Balic."nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Počeo sam igrati s 15 i pol, gotovo 16 godina. Prije toga sam igrao košarku. Tada sam počeo igrati za treću momčad kluba. Trenirali smo vani jer nismo imali puno dvorana u Splitu. Petar Metličić je već igrao za prvu momčad - otkrio je početak svoga puta.

- Igrati za Hrvatsku bilo je sve za mene. To se ne može ispričati riječima. Jasno ti je da ne igraš samo za sebe i obitelj, nego za cijelu državu. Svi su iza tebe. Moraš dati sve od sebe. To nas je guralo da dostignemo nešto posebno.

- Nisam nikada nikoga vidio da tako igra rukomet. Lopte iza leđa, dodavanje bez pogleda...Bio je poseban od početka. Znali smo da će imati sjajnu karijeru. Sve nakon toga je povijest - u čudu je prepričavao legendarni Pero Metličić.

POGLEDAJTE VIDEO: