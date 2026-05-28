Poznato koliko je teško Neymar ozlijeđen i hoće li moći igrati na SP-u

Brazilska nogometna zvijezda Neymar zbog ozljede lista desne noge morat će mirovati dva do tri tjedna te će stoga propustiti prijateljske utakmice protiv Paname i Egipta, a vjerojatno i dvoboj 1. kola skupine C na Svjetskom prvenstvo u kojem će Brazil 13. lipnja igrati protiv Maroka.

Liječnik brazilske reprezentacije Rodrigo Lasmar na konferenciji za medije objavio je kako je pregledom magnetskom rezonancom utvrđeno kako se ne radi samo o oticanju već o djelomičnom puknuću mišićnih vlakana.

"Neymar je jučer stigao na pripreme ovdje u Granja ⁠Comary, podvrgnuo se liječničkom pregledu koji je pokazao kako se radi o ozljedi lista drugog stupnja. Očekuje se kako će biti spreman za dva do tri tjedna", kazao je Lasmar.

Ova dijagnoza u suprotnosti je s onom koju je javnosti prezentirao Neymarov klub Santos prije no što je brazilski izbornik Carlo Ancelotti objavio popis putnika za SP, a Lasmar nije želio komentirati hoće li ona značiti i Neymarovo povlačenje iz reprezentativnog kadra. Početkom ovog mjeseca Ancelotti je kazao kako Neymar neće imati poseban status te kako će mjesto u momčadi zaslužiti samo na osnovu forme i spreme, a ne sentimenta.

Uvrštavanje 34-godišnjeg Neymara na popis putnika na SP već je ranije bilo kontroverzno jer nije igrao za Selecao od 2023. godine.