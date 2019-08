VIDEO Svijet šokiran izgledom dojučerašnje zvijezde: Kako je ovo uopće moguće?!

Wesley Sneijder, nizozemski nogometni velikan koji je prije samo dva tjedna potvrdio da je u 35. godini završio karijeru, šokirao je u nedjelju izgledom. Sneijder se pojavio u loži na utakmici između Utrechta i Venla, a gledateljima je odmah upalo u oči da se u kratkom vremenu nevjerojatno udebljao.

Istina, fantastički veznjak posljednju je natjecateljsku utakmicu za Al-Gharafu odigrao još u siječnju, ali svejedno je iznenadilo da se u tih nekoliko mjeseci takoreći udvostručio.

Sneijder je s vremenom postao rekorder nizozemske reprezentacije sa 134 nastupa, a s nacionalnom momčadi bio je doprvak svijeta 2010., te brončani na SP 2014. godine. S Interom je 2010. osvojio Ligu prvaka, a tijekom bogate karijere igrao je i za Ajax, Real Madrid, Galatasaray.

Tijekom igračkih dana njegova se težina uglavnom kretala na sedamdesetak kilograma.

