Kakav preokret: Mamić u Dinamo dovodi igrača s kojim se žestoko posvađao i bio na sudu!

Krug života. Tako bi se ukratko mogla opisati karijera Roberta Murića ako se obistine nove informacije vezane za njegovu budućnost. Kako doznajemo iz izvora bliskih Rijeci i Dinamu, braća Mamić u pregovorima su s predsjednikom Rijeke Damirom Miškovićem te bi povratak 23-godišnjeg napadačkog veznjaka na Maksimir nakon europskih uzvrata idućeg tjedna trebao postati i služben.

Veliko je ovo iznenađenje kad uzmemo u obzir kakvu su vezu imali Murić i Dinamo. U Zagreb je stigao 2011. godine kao 15-godišnjak iz krapinskog Zagorca te je već u samim počecima obećavao puno, što je i nagnalo Zdravka Mamića, koji je tada bio u zamahu svoje “Mamić može prodati i led Eskimima” ere, da gura Murića kao svoj drugi najsjajniji projekt iz generacije 1996. godišta. Prvi je, naravno, bio Alen Halilović.

Igrao s De Ligtom i De Jongom

Kad je Halilović napustio Dinamo te 2014. godine Muriću se otvorila prilika u prvoj momčadi, no, htio je karijeru nastaviti negdje drugdje, daleko od famoznih ugovora i sumnjivih poslovnih taktika. Možemo reći da je Murićeva situacija bila jedan od većih presedana u Mamićevom načinu poslovanja. Dinamo je s Murićem potpisao profesionalni ugovor u kojem je stajao aneks da se Robert nakon isteka tog ugovora (2014.) obvezuje ostati u Dinamu do 2019. godine, no Murićevi su pronašli zakonsku kontru. Kao maloljetan je potpisao ugovor bez nazočnosti socijalnog radnika te je, iako je HNS probao zamaskirati i tu situaciju, uz pomoć Fife uspio kao slobodan igrač napustiti Maksimir. Situacija je na trenutke bila toliko uzavrela da su Murićevi s Mamićima bili i na sudu (naslovna fotografija je s tog suđenja). U konačnici je Robert otišao u juniore Ajaxa gdje su mu puno obećavali. Opširnije o sukobu Zdravka Mamića i Murića pročitajte ovdje i ovdje.

Za drugu momčad kopljanika igrao je s današnjim zvijezdama svjetskog nogometa De Ligtom, De Jongom, Onanom, Sánchezom, Van de Beekom, ali nije uspio ostaviti detaljniji trag pa je stoga nakon nešto više od godinu dana poslan na posudbu u talijansku Pescaru. Tamo nije uspio uhvatiti dovoljno minuta iako je imao solidnih partija, kao ni u B momčadi Brage u koju je otišao nakon završetka suradnje s Ajaxom.

Sada treba pokazati klasu

I nakon toga se, ove zime, vratio u HNL. Pod Igorom Bišćanom u Rijeci je na mahove pokazivao izvanserijske izvedbe (od recentnih pada na pamet 1. kolo protiv Varaždina), no ponovno se pojavio problem minutaže. Bišćan je izjavio da mu je gušt gledati Murića na terenu, ali samo kad je spreman. Da se razumijemo, ovo što sad momak iz Bednje pokazuje na Rujevici miljama je bolje od bilo čega u njegovim inozemnim epizodama, no sad je došao do one točke u karijeri kada više nije tek mladi talent. Taj talent sada treba prenijeti u klasu, a do klase se ne može doći ako si starter tek svaku treću utakmicu.

Sada, nakon pet godina, Murić želi Dinamu dati drugu priliku. Čini se da ovim potezom i sam priznaje da možda nije trebao tako rano kružiti po inozemnim ligama, no još nije kasno. Ako dođe u Bjeličin Dinamo, neće doći samo zbog pomirbe. Tražit će svoje mjesto na terenu, među najvažnijima, a jednog dana možda i na popisu reprezentativaca.

