VIDEO Srpska NBA zvijezda rekla je ne reprezentaciji pa na zabavi zapjevao: 'Prevario sam Jovicu, prevario...'

Nakon što je s Denverom osvojio NBA ligu, Jokić je stigao u Srbiju, gdje uživa u svakom trenutku svog odmora. Nakon boravka u rodnom Somboru jedno je vrijeme boravio i u Bosni i Hercegovini, a nedavno je otkazao nastup za Srbiju na Svjetskom prvenstvu jer je, prema riječima izbornika Svetislava Pešića, "fizički i psihički istrošen i nije spreman za preuzeti odgovornost koja se od njega očekuje”.

Odmah nakon objave te informacije Jokića su sunarodnjaci počeli kritizirati, pa i psovati, no on za to, čini se, ne mari. Nakon što je njegov konj nedavno pobijedio na natjecanju, ponosno je slavio s peharom, a kasnije je na internetu osvanula snimka Jokića kako tijekom slavlja uzima mikrofon i pjeva, prenosi Klix .

Jokić je "iz naftalina" izvukao zaboravljenu narodnu pjesmu Dragoslave Genčić "Prevario sam Jovicu, prevario" i oduševio sve prisutne na fešti.

Jokić pokazao vokalne sposobnosti pic.twitter.com/JZrPgAhLTq — Kalabaster (@KalabasterJak) July 25, 2023

Podsjetimo, Nikola Jokić debitirao je za reprezentaciju 2016. i od tada je igrao na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016., Svjetskom prvenstvu u Kini 2019. i Europskom prvenstvu 2022., a odbio je nastupiti na 2017. Europsko prvenstvo.