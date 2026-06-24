Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Ajmo vatreni! Hrvatska ide po svoje prve bodove na prvenstvu
FOTO Kockice preplavile Toronto: Invazija Hrvata na ulice, počela ludnica prije utakmice 'biti ili ne biti'
Hrvatska večeras ne smije samo pobijediti, svaki pogodak vrijedi suhog zlata: Evo zašto
Engleska i Gana remijem zakuhale skupinu: Evo što taj rezultat znači za Hrvatsku
Ivković primijetio nešto dosta čudno kod Engleza nakon remija: 'Jeste vidjeli njihove igrače?'
Hladan tuš za favorite: Englezi kiksali protiv čvrste Gane, Kane promašio nemoguće
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'POŽELIMO IM SREĆU'

VIDEO Reporter VL-a najavio utakmicu vatrenih: 'Hrvatska igra na domaćem terenu, Modrić drugi Europljanin s ovim uspjehom'

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
HANNAH MCKAY/REUTERS
Autori: Tomislav Dasović, Večernji.hr
24.06.2026.
u 00:25

Hrvatska će u Torontu igrati praktički na domaćem terenu. U tom kanadskom gradu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a danas ih se na stadionu očekuje oko 20 tisuća

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname. Susret počinje u jedan sat iza ponoći, a vatreni u utakmicu ulaze kao favorit. Ispred stadiona BMO Field u Torontu, javio se reporter Večernjeg lista Tomislav Dasović koji je prenio djelić atmosfere.

Hrvatska će u Torontu igrati praktički na domaćem terenu. U tom kanadskom gradu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a danas ih se na stadionu očekuje oko 20 tisuća. S obzirom na smanjeni kapacitet, Hrvatska bi otprilike isti broj svojih navijača imala i da igra primjerice na Maksimiru.

Tomislav Dasović ispred BMO Field stadiona u Torontu

Vatreni će istrčati u sastavu: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa te će pokušati doći do svojih prvih bodova na ovom Mundijalu.

- Luka Modrić, legenda hrvatskog nogometa, danas 200. put nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju što je zaista pothvat vrijedan divljenja. On je tek drugi Europljanin koji je skupio 200 nastupa za svoju nacionalnu momčad. Poželimo i Modriću da mu ovaj 200. nastup bude sretan i Hrvatskoj da ostvari tri boda i otvori, ili makar odškrine, vrata drugog kruga Svjetskog prvenstva - rekao je Tomislav Dasović.
Ključne riječi
Luka Modrić SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!