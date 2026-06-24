VIDEO Reporter VL-a najavio utakmicu vatrenih: 'Hrvatska igra na domaćem terenu, Modrić drugi Europljanin s ovim uspjehom'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Paname. Susret počinje u jedan sat iza ponoći, a vatreni u utakmicu ulaze kao favorit. Ispred stadiona BMO Field u Torontu, javio se reporter Večernjeg lista Tomislav Dasović koji je prenio djelić atmosfere.

Hrvatska će u Torontu igrati praktički na domaćem terenu. U tom kanadskom gradu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a danas ih se na stadionu očekuje oko 20 tisuća. S obzirom na smanjeni kapacitet, Hrvatska bi otprilike isti broj svojih navijača imala i da igra primjerice na Maksimiru.

Tomislav Dasović ispred BMO Field stadiona u Torontu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vatreni će istrčati u sastavu: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa te će pokušati doći do svojih prvih bodova na ovom Mundijalu.

- Luka Modrić, legenda hrvatskog nogometa, danas 200. put nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju što je zaista pothvat vrijedan divljenja. On je tek drugi Europljanin koji je skupio 200 nastupa za svoju nacionalnu momčad. Poželimo i Modriću da mu ovaj 200. nastup bude sretan i Hrvatskoj da ostvari tri boda i otvori, ili makar odškrine, vrata drugog kruga Svjetskog prvenstva - rekao je Tomislav Dasović.