VIDEO Kontroverzni vatreni sukobio se s trenerom Hajduka: Jedna odluka ga je razbjesnila

Trener Hajduka Gonzalo García, ponovno je odlučio ostaviti Marka Livaju na klupi u remiju protiv Varaždina (1:1), a svog kapetana ubacio je u igru tijekom 61. minute. Livajin ulazak dočekan je ovacijama poljudskih tribina, a u kratkom vremenu na terenu jasno je pokazao koliko znači ovoj momčadi. Međutim, posebnu pozornost privukla je reakcija Ante Rebića, igrača koji je morao napustiti igru.

Bivši hrvatski reprezentativac je vidno nezadovoljan primio odluku trenera Garcije. Namrgođeno je odmahivao glavom, a nakon što je pružio ruku Livaji, u prolazu je ljutito dobacio nekoliko riječi prema Španjolcu, koji mu je pokušao objasniti razloge svoje odluke zašto ga je zamijenio.

Sada se mnogi pitaju je li na pomolu novi sukob u svlačionici Hajduka, nakon debakla kod Rijeke, bijeli su kiksali i na Poljudu, stoga im je prvo mjesto na ljestvici vrlo upitno. Video možete pogledati OVDJE.