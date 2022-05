VIDEO Španjolski mediji primijetili detalj: Ancelotti ni sa kim nije ovo napravio, osim s Modrićem

Pobjedom od 4-0 protiv Espanyola i četiri kola prije kraja prvenstva, nogometaši madridskog Reala osigurali su novi naslov prvaka Španjolske, a rekorder je postao i njihov trener Carlo Ancelotti.

Real je osvojio 35. titulu prvaka u bogatoj povijesti, a talijanski strateg je postao prvi trener u nogometnoj povijesti koji je postao prvak u svih pet najjačih europskih liga.

Ranije je 62-godišnji Ancelotti proslavljao naslove prvaka s Milanom u Italiji, s Chelseajem u Engleskoj, PSG-om u Francuskoj i Bayernom u Njemačkoj, a sada je red došao i na španjolsku La Ligu.

"Ovako je Ancelotti čestitao svakom od igrača: S Modrićem je podijelio vječni zagrljaj", piše danas Marca u naslovu članka.

"Ancelotti je bio jedan od najaktivnijih tijekom Realove proslave naslova. Oduševljeno je obilazio teren grleći igrače, ali jednom igraču posvetio je posebnu pažnju. S Modrićem je podijelio vječni zagrljaj", piše španjolski list.

