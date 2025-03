VIDEO Uznemirujuća snimka kruži internetom: Bijesni trener vukao igračicu za kosu

Snimka šokantnog ponašanja 81-godišnjeg košarkaškog trenera iz SAD-a Jima Zulloa postala je viralna nakon što je objavljeno kako vuče za kosu jednu igračicu.

Mlada košarkašica Hailey Monroe gledala je protivnice iz LaFargevillea kako slave pobjedu u finalnoj utakmici rezultatom 43-37 na Hudson Valley Community Collegeu u Troyu, New York. Zullo je zatim prišao iza nje i agresivno je povukao za rep, što ju je ponovno rasplakalo. Ona je najbolja strijelkinja u povijesti školskog programa, ali je zbog osobnih pogrešaka morala utakmicu završiti ranije.

::: HIGH SCHOOL COACH FIRED :::



Coach Jim Zullo was FIRED after being caught on camera pulling the hair of a player.



The incident happened after his team lost the New York Class D state championship game.



And watch that amazing young woman stand up for her friend! pic.twitter.com/OAEsKFt6s0