Legendarni hrvatski stručnjak bio je otpisan, a onda je izveo preokret o kojem se priča

Ni najstariji kroničari najvišeg ranga talijanske klupske košarke ne sjećaju se kada se posljednji put dogodilo (ako ikada) da je u ovom dijelu sezone na vrhu ljestvice bila momčad kojoj je ovo prva sezona u Lega Basket. I klub koji je bio vječiti niželigaš. A upravo je to pošlo za rukom košarkašima Trapani Sharksa trenerski predvođenih Jasminom Repešom (63). A "morski psi" su izbili na čelo kolone zahvaljujući pobjedi u derbiju vrha tablice nad Brescijom. Utakmica je igrana u Trapaniju, završila je 94:88, a nakon nje su Repeša i igrači doživjeli prave ovacije.

- Čestitam igračima i svim navijačima na nevjerojatnoj atmosferi. Dobra, čvrsta, utakmica na kraju koje smo mi slavili pobjedu a mogli su i oni. Nismo se predavali niti kada smo bili u najvećoj krizi a Notae nam je pomogao da se vratimo u trećoj četvrtini. Izuzetno sam sretan zbog predsjednika, uprave, stožera, navijača, grada jer danas je bio uistinu važan dan za nas. Da bismo izbili na čelo poretka morali smo pobijediti odličnog i dobro utreniranog suparnika - kazao je Repeša nakon utakmice s kojom je učvrstio svoj status na čelu prvoligaša sa Sicilije.

A taj status mu je bio pomalo uzdrman nakon što je u četvrtfinalu Kupa Trapani izgubio od Trsta i to u utakmici u kojoj su Sicilijanci imali sve u svojim rukama. Tada se u lokalnim novinama moglo pročitati da se Repešin mandat bliži kraju, da su svi na udaru od igrača do trenera u čiju su obranu, zanimljivo, stali navijači. A njima se nije svidjelo to što je predsjednik (i vlasnik) kluba Valerio Antonini nazvao Gianmarca Pozzecca nudeći mu mjesto trenera. Srećom po Repešu to se dogodilo nije a on je sa serijom pobjeda i preuzimanjem vodećeg mjesta u prvenstvu pokazao da bi to bila prilično nepromišljena i ishitrena odluka.

U to vrijeme, predsjednik je bio nezadovoljan i Amerikancem, razigravačem, Notaeom optuživši ga za poraze od Trenta i Trsta dok je za Nijemca Tibora Pleissa izjavio sljedeće:

- Najskuplji igrač Trapani Sharksa nije ispunio očekivanja i zato je stavljen na tržište a mi tražimo centra koji može zauzeti njegovo mjesto.

Tih dana u "Il Giornale di Sicilia" moglo se pročitati da se očekuje razgovor između Antoninija i Repeše i da će se tek nakon toga donositi odluke na bazi evaluacije učinaka pojedinih igrača. I tako je i bilo i hrvatski trener je ostao u sedlu i nastavio pobjeđivati.