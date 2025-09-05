Naši Portali
HLADAN TUŠ

VIDEO Šok za Prosinečkog pred dolazak na Maksimir, ovome se na startu protiv Čeha nije nadao

World Cup - European Qualifiers - Group L - Czech Republic v Montenegro
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 21:04

Nogometna reprezentacija Crne Gore doživjela je šokantan početak ključne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo. U Podgorici je Češka povela već u trećoj minuti spektakularnim pogotkom Lukasa Červa, što je momčad Roberta Prosinečkog bacilo u velike probleme

Igrala se tek treća minuta presudnog dvoboja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo kada je na stadionu pod Goricom nastao muk. Veznjak češke reprezentacije Lukas Červ fantastičnim je udarcem s dvadesetak metara pogodio same rašlje za rano vodstvo od 1:0. Bio je to "eurogol" koji je šokirao izbornika Crne Gore, Roberta Prosinečkog, i njegove igrače na terenu. U utakmici koja je uoči početka označena kao "biti ili ne biti" za popularne "sokole", ovakav početak bio je najgori mogući scenarij. GOL ČEHA POGLEDAJTE OVDJE

Hladan tuš ranim pogotkom nije bio jedini problem za Prosinečkovu momčad. Odmah nakon vodstva, Češka je stvorila još dvije stopostotne prilike i samo je sreća spasila Crnogorce od potpunog potopa u prvih desetak minuta. Kaotičan start i dekoncentrirana obrana unijeli su veliku nervozu u redove domaćina, koji su djelovali potpuno izgubljeno. Prosinečki je na teren poslao ofenzivnu postavu s Jovetićem i Krstovićem, no Česi predvođeni Součekom i Schickom djelovali su daleko organiziranije i opasnije.

Događanja u Podgorici s velikom se pozornošću prate i u Hrvatskoj, budući da su Crna Gora i Češka izravni konkurenti vatrenima u borbi za plasman na Mundijal. Rano vodstvo Čeha nije dobra vijest za crnogorske ambicije, a Prosinečkom dodatno komplicira situaciju uoči gostovanja kod Hrvatske na Maksimiru. Eventualni poraz od Češke stvorio bi ogroman pritisak uoči dolaska u Zagreb u ponedjeljak.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Kvalifikacije za SP Češka Robert Prosinečki

