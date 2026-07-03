Večernji list
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FOTO Kovačić plače, Modrić slomljen, vatreni tuguju... Pogledajte scene koje paraju srce
Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatskim igračima jako je teško pao ovaj poraz, a Mateo Kovačić nije mogao zaustaviti suze.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Pogledajte kako je to izgledalo.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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