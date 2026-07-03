Martin Baturina: Pitao sam suca, rekao mi je da nije ništa vidio

Tuga je golema, nezasluženo smo ispali, kazao je Martin Baturina nakon poraza hrvatske reprezentacije od Portugala u 16-ini finala Svjetskog prvenstva.

"Ne znam što reći, tuga je velika kada ispadneš na onakav način, stvarno je bolno," kazao je veznjak Coma.

"Moramo se podići i gledati prema naprijed, i ovaj dan će proći," dodao je.

Baturina je komentirao spornu situaciju u 13. minuti nadoknade kada je poništen gol Joška Gvardiola za 2-2.

"Pitao sam suca, rekao je da nije vidio ništa, ali da mu je senzor javio."

Istaknuo je kako je Hrvatska odigrala hrabro, posebno u drugom dijelu, pruživši odličan nogomet.

"Znali smo da su dobra ekipa, ali mislim da smo u drugom dijelu pokazali svoje pravo lice. Izašli smo hrabro, igrali odličan nogomet, nažalost nas nije nagradilo. Poništena su nam čak tri gola, jednostavno je teško prihvatiti ovakvo ispadanje kada znaš da si bio blizu."

Baturina se zahvalio hrvatskim navijačima na sjajnoj podršci koju su im pružili u Torontu, ali i na cijelom turniru.

"Hvala svima ljudima koji su nas bodrili, hvala im na podršci," poručio je.