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VL
Autor
Vecernji.hr
U VANCOUVERU

UŽIVO Švicarska sjajno otvorila utakmicu i povela protiv Alžira

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
DANIEL COLE/REUTERS
03.07.2026. u 04:49
Švicarska i Alžir sastaju se u Vancouveru u 1/16 finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od pet sati po hrvatskom vremenu.
Švicarska
Embolo 10'
1-0
Alžir
1/16 FINALA SP-A U NOGOMETU, 5:00, Vancouver
POLUVRIJEME

Kraj prvog dijela, Švicarska vodi 1:0.

35'

Nema previše prilika, igra se uglavnom na sredini terena.

22'

Alžirci pokušavaju izjednačiti i pritišću, a Švicarci im uzvraćaju preko brzih kontranapada.

10'

Gol za Švicarsku! Zabio je Embolo i Švicarci su odmah na početku utakmice stigli do prednosti.

1'

Počela je utakmica!

Pobjednik ovoga susreta ide na boljeg iz onoga između Gane i Kolumbije.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će postave taktički izgledati.

ALŽIR

Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki, Bentaleb - Mahrez, Aouar, Chaibi - Maza

ŠVICARSKA

Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo
 

Švicarska je osvojila svoju skupinu B, dok je Alžir bio trećeplasirani u skupini J s četiri boda.

POČINJEMO

Švicarska i Alžir sastaju se u Vancouveru u 1/16 finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od pet sati po hrvatskom vremenu.

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