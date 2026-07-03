UŽIVO Švicarska sjajno otvorila utakmicu i povela protiv Alžira

'UVIJEK NA NAŠU ŠTETU'

VIDEO Luka Modrić: Ono nije penal, ne možeš to suditi u ovakvoj utakmici... Dogodile su se stvari koje su mi nevjerojatne

"Ovo danas nije nikakav penal, nije ga povukao nego da drži i obojica padaju. Ne možeš suditi ovakav penal u ovakvoj utakmici. To me nervira, nećemo se na to vaditi, ali uvijek je na našu štetu. Ali, neću sada o tome, možemo biti ponosni kako smo predstavili Hrvatsku."