UŽIVO Švicarska sjajno otvorila utakmicu i povela protiv Alžira

Kraj prvog dijela, Švicarska vodi 1:0.
Nema previše prilika, igra se uglavnom na sredini terena.
Alžirci pokušavaju izjednačiti i pritišću, a Švicarci im uzvraćaju preko brzih kontranapada.
Gol za Švicarsku! Zabio je Embolo i Švicarci su odmah na početku utakmice stigli do prednosti.
Počela je utakmica!
Pobjednik ovoga susreta ide na boljeg iz onoga između Gane i Kolumbije.
Ovako će postave taktički izgledati.
Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki, Bentaleb - Mahrez, Aouar, Chaibi - Maza
Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo
Švicarska je osvojila svoju skupinu B, dok je Alžir bio trećeplasirani u skupini J s četiri boda.
Švicarska i Alžir sastaju se u Vancouveru u 1/16 finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Susret je na rasporedu od pet sati po hrvatskom vremenu.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Novi toplinski val dolazi, dio Europe već se priprema: Evo kada ga možemo očekivati
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje!
Luka Modrić ima novi posao u Hrvatskoj koji će osvojiti svijet, otkrivamo o čemu se radi
'Ozempic salata' osvojila je društvene mreže: Osvježavajući obrok bogat vlaknima koji dugo pruža osjećaj sitosti
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
VIDEO Luka Modrić: Ono nije penal, ne možeš to suditi u ovakvoj utakmici... Dogodile su se stvari koje su mi nevjerojatne
"Ovo danas nije nikakav penal, nije ga povukao nego da drži i obojica padaju. Ne možeš suditi ovakav penal u ovakvoj utakmici. To me nervira, nećemo se na to vaditi, ali uvijek je na našu štetu. Ali, neću sada o tome, možemo biti ponosni kako smo predstavili Hrvatsku."
Martin Baturina: Pitao sam suca, rekao mi je da nije ništa vidio
"Znali smo da su dobra ekipa, ali mislim da smo u drugom dijelu pokazali svoje pravo lice. Izašli smo hrabro, igrali odličan nogomet, nažalost nas nije nagradilo. Poništena su nam čak tri gola, jednostavno je teško prihvatiti ovakvo ispadanje kada znaš da si bio blizu."
Evo koga je Fifa proglasila igračem utakmice Hrvatska - Portugal, mnogi će se nasmijati na ovu odluku
"Portugalski izbornik sebi je najveću uslugu napravio kada je izvadio Ronalda iz igre", rečeno je u HRT-ovoj emisiji Americana.
Znate kako funkcionira tehnologija koja je Hrvatskoj poništila produžetke? Senzor prikuplja podatke 500 puta u sekundi
Fifa na svojoj stranici navodi da je mala inercijska mjerna jedinica (IMU), koja radi na frekvenciji od približno 500 Hz, ugrađena je u loptu. Senzor prikuplja podatke 500 puta u sekundi, bilježeći ubrzanje i vrlo precizna kretanja lopte u tri dimenzije.
Svjetski mediji u nevjerici govore o epskom dvoboju Hrvatske: 'Upravo mi se javio bivši sudac...'
Svjetski mediji ispratili su ovaj čudesan dvoboj u kojem smo nažalost izgubili od Portugalaca
Pročitajte što regionalni mediji pišu nakon neviđene utakmice Hrvatske, spominju da je najluđa ikada
Regionalni mediji s velikim zanimanjem popratili su nevjerojatan dvoboj Hrvatske i Portugala...
Ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade!
Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu
Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade
FOTO Nevjerojatni prizori u Torontu: Razvijena najveća hrvatska zastava, pogledajte atmosferu koja oduzima dah