Majka Novaka Đokovića: Požalio mi se da ne može spavati, uvjeti u hotelu su užasni

Majka Novaka Đokovića, Dijana, u izjavama za medije otkrila je dijelove razgovora sa sinom i pritom je bila izrazito emotivna, što ne čudi.

- Pričali smo par minuta i pričao mi je o lošim uvjetima u kojima se nalazi, ali i da ne može spavati. Osjeća se kao zarobljenik i nadam se da će biti dovoljno jak pa pobijediti - izjavila je i dodala:

Foto: Tess Derry/PRESS ASSOCIATION File photo dated 10-11-2019 of Serbia's Novak Djokovic reacts. World number one Novak Djokovic "failed to provide appropriate evidence to meet the entry requirements to Australia" and his visa has been cancelled, the Australian Border Force has announced. Issue date: Wednesday January 5, 2022. Photo: Tess Derry/PRESS ASSOCIATION

- Ne znam može li se to gdje je smješten nazivati hotelom. Malen je, prljav, hrana je užasna, insekti su posvuda.

Australci opovrgavaju takve navode, ali ako je sve istina, Đokovićevi odvjetnici imat će temelje za podizanje tužbe zbog tretmana njihova klijenta. Naime, Novak se htio premjestiti, ali to mu nije dozvoljeno.

Stoga, čak i da nekim čudom želi nastup na Australian Openu, ako bi mu bio omogućen, pitanje je koliko bi fizički i psihički bio spreman na njega.

