'HO-HO-HO, ŠTO JE OVO?'

VIDEO Reakcija srpskog komentatora na gol Petra Sučića je hit, poslušajte ju

Autor
Patrik Mršnik
30.10.2025.
u 08:42

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić postigao je spektakularan prvijenac u dresu Intera protiv Fiorentine, a njegov potez nije oduševio samo navijače i talijanske medije, već i komentatora iz susjedstva čija je reakcija postala viralna

Priča Interove pobjede nad Fiorentinom (3:0) postao je prvijenac Petra Sučića. U 71. minuti postigao je pogodak za 2:0, a briljantnost poteza sažela je spontana reakcija srpskog komentatora. Njegov uzvik "Sučić, Sučić i dalje. Kakve majstorije, ho-ho-ho. Što je ovo? Petar Sučić" postao je hit, savršeno opisavši magiju koja je prelomila susret i bacila San Siro u trans.

Bila je to čista genijalnost. Primivši loptu na rubu šesnaesterca, 22-godišnji Sučić prvo se snagom othrvao čuvaru, a potom je, okružen suparnicima, potezom majstora đonom kopačke provukao loptu pored drugog braniča. Nakon što si ju je namjestio, desnicom ju je precizno poslao u suprotni kut za svoj prvi pogodak u 15. nastupu za Inter, potvrdivši zašto je plaćen 14.6 milijuna eura.

REAKCIJU SRPSKOG KOMENTATORA POSLUŠAJTE OVDJE

Oduševljenje se prelilo i u medije. Ugledna Gazzetta dello Sport povukla je usporedbu sa Zinedineom Zidaneom, dok su navijači na društvenim mrežama skovali nadimak "Lionel Sučić". Talijanski novinari dodijelili su mu visoku ocjenu 7.5, istaknuvši kako je odigrao s nevjerojatnom zrelošću, iskoristivši priliku koju je dobio zbog ozljede suigrača Mkhitaryana na najbolji mogući način.

Trener Cristian Chivu nazvao ga je "kompletnim veznjakom", a Sučić je ostao skroman: "Sretan sam zbog gola, ali pobjeda je važnija." Koliko mu je trenutak značio, potvrdio je odlukom da dres sačuva za uspomenu. Nakon ovakve predstave, ne čudi što mu je tržišna vrijednost već porasla na 20 milijuna eura, a navijači s nestrpljenjem očekuju nove čarolije.
