VIDEO Procurila snimka poznatog ruskog oligarha: Mnogi se šokirali izgledom bogataša

Roman Abramovič je do prije nekoliko tjedana bio jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu, a sada je morao naći državu u kojoj će moći na miru živjeti nakon sankcija koje su mnoge europske države uvele prema Rusiji, ali i ruskim oligarsima.

Vlasnik Chelseaja suočava se s problemima, a javnost prati svaki njegov korak. Posljednjih dana se izvještava što se događa s njegovom imovinom, može li u londonske stanove, gdje plove superjahte... Sada je osvanula i snimka ovog multimilijardera.

Pogledajte video:

Russian-Israeli billionaire Roman Abramovich, who last week was hit with sanctions by the UK government, has been spotted at an airport in the Israeli city of Tel Aviv. Read more about this story: https://t.co/ctp7E1ykse pic.twitter.com/nqayRECTdM

Naime, prema poslednjim informacijama koje je preneo "Sky News" ruski oligarh je dvije jahte i 14 zrakoplova koji su u njegovom vlasništvu prebacio u Tel Aviv gdjee se nalazi trenutno, a kamere su ga uhvatile upravo u zračnoj luci. Rijetki su ga prepoznali, a oni koji ne znaju za njegov lik i djelo, sigurno ne bi pomislili da je ovo čovjek koji na računu ima milijarde dolara.



#Russian oligarch Roman #Abramovich was spotted in the VIP lounge of #TelAviv airport waiting for his business jet to #Turkey. He flew to #Istanbul after it became known that #Israel had no intention of helping #Russians to hide from European and American #sanctions. pic.twitter.com/73OP5KrfgA