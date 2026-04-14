Hrvatska je dobila strašno pojačanje! Pa on nam odmah može donijeti četiri medalje...

Iza nas je još jedno uspješno odrađeno izdanje DOBRO svjetskog kupa, gimnastičkog spektakla koji je protekli tjedan 17. put ugostila osječka dvorana Gradski vrt. Gotovo 250 sportaša iz rekordne 51 zemlje, 12 olimpijskih medaljaša, deseci svjetskih i europskih, spektakularna dva finalna dana u sjajno ispunjenom Gradskom vrtu još jednom su potvrdila zašto je Osijek jedan od najboljih svjetskih turnira.

– Sve sportaše koji su bili na postoljima kod nas u Osijeku možemo ''preslikati'' i očekivati da će se isto dogoditi na Europskom prvenstvu koje je pred nama u Zagrebu ovoga ljeta i u Rotterdamu na jesen na Svjetskom prvenstvu. Ostaje samo malo gorak okus s obzirom na to da su ove godine ozljede pokosile hrvatsku reprezentaciju, desetkovale naše redove. Naši ponajbolji gimnastičari Filip Ude i Tin Srbić nisu mogli nastupiti zbog ozljede ramena, a Aurel Benović, unatoč ozljedi gležnja, s bandažama i pod tabletama uspio je napraviti najbolje što je mogao u ovom trenutku i, evo, kao druga rezerva završio u vrlo jakoj konkurenciji na parteru. No nije mogao nastupiti na preskoku, spravi na kojoj je posljednje dvije godine pobjeđivao u Osijeku i, uostalom, na kojoj je bio peti na Olimpijskim igrama – rekao je Vladimir Mađarević, direktor Svjetskog kupa u Osijeku i izbornik hrvatske reprezentacije.

Na EP-u će hrvatska reprezentacija biti pojačana za jedno veliko gimnastičko ime, Iliju Kovtuna.

– Hrvatska gimnastička reprezentacija je malobrojna, nemamo ''dugačku klupu''. Dolazimo iz pojedinačnog sporta, bazičnog, a mi smo mala država i mislim da ni u ekipnom sportu nije najlakše kad netko izostaje, a pogotovo ne kod nas. Nadam se da će se naši najbolji sportaši, a tu u prvom redu mislim na Tina Srbića, Aurela Benovića i Filipa Udea, oporaviti do EP-a u Zagrebu, ali isto tako veseli nas što se hrvatskoj reprezentaciji upravo na EP-u u Zagrebu pridružuje ponajbolji gimnastičar svijeta Ilija Kovtun. To je veliko pojačanje za nas, jer on je srebrni olimpijac na ručama i četvrti u višeboju na tim OI u Parizu, ali i višebojski prvak svijeta i četverostruki prvak Europe. Ilija je već pokazao da se s Europskog prvenstva može vratiti i s četiri medalje, zato mnogo očekujemo od njega. Kako u višeboju, tako je vrhunski i na preči, parteru, konju s hvataljkama te pogotovo na ručama. On je mlad gimnastičar, ima samo 22 godine. Uz Aurela koji ima 25 i Tina s 29, za koje se nadamo barem još jedan ili dva olimpijska ciklusa, vjerujemo da će uz njih stasati i neka nova imena – istaknuo je.

Svjetski gimnastički kup u Osijeku tek je završio, a Mađarević se već okreće novim velikim projektima.

– Mi uvijek imamo nove planove, ne samo za Osijek i naš turnir nego i globalno za gimnastički sport. Stalno širimo našu gimnastičku priču. I kako podižemo i naš turnir i sad organizaciju Europskog prvenstva, tako imamo ideje putem online natjecanja i platforme Elevien organizirati već sljedeće godine Svjetsko klupsko prvenstvo, što bi bila potpuno neobična inovacija u gimnastičkom sportu na razini Svjetske gimnastičke organizacije. Imamo ideju da bi to bio kao Champions League, gdje bi završila 32 najbolja kluba u svijetu i onda ušla u polufinale i finale koje bi se u konačnici održalo uživo.

Ni ovo nije sve od Mađarevića i njegova tima koji ne samo da sportašima daju dvostruke financijske nagrade u odnosu na druge Svjetske kupove te su uveli prve novčane nagrade za trenere, sada sve te iznose žele povećati.

– Sljedeći je korak povećanje nagradnog fonda. Pred nama je godina dana do novog izdanja Svjetskog kupa, ali već sada moramo krenuti u dogovor s realnim sektorom i sponzorima, pogotovo zato što je Vlada dala veliki vjetar u leđa svim kompanijama da mogu dobiti olakšicu na porezu na kraju godine. Tih 18 posto prije plus novih 18 posto po odluci od 1. siječnja ove godine, znači 36 posto porezne olakšice na izdvojen novac za sport. Mislim da je to silan vjetar u leđa sportu i da to treba iskoristiti na najbolji mogući način – zaključio je Mađarević.