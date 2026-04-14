Osim na sportskim borilištima njih 52 spremno je braniti Hrvatsku i s oružjem

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić uručio je, u Ministarstvu obrane, vrhunskim sportašima (ugovornim pričuvnicima) Hrvatske vojske ugovore za 2026. godinu. Riječ je o ukupno 52 ugovora, odnosno 52 vrhunska sportaša (ugovorna pričuvnika) čija mjesečna naknada za pripravnost iznosi 1000 eura i koji su, osim na sportskim borilištima, Hrvatsku spremni braniti i s oružjem u ruci.

Ministar Anušić čestitao je vrhunskim sportašima na mnogobrojnim sportskim uspjesima i izrazio zadovoljstvo što su dio Oružanih snaga:

- Čestitam vam na svim vašim sportskim uspjesima, na svemu što radite i što ste primjer mladim ljudima. Svjedočite vaše uspjehe, okupljajte mlade ljude, uputite ih i usmjerite ih prema sportu.

Ministar je zahvalio vrhunskim sportašima koji noseći odoru hrvatskog vojnika i hrvatski dres promoviraju i sport i Oružane snage Republike Hrvatske:

- Kao vrhunski sportaši u odori hrvatskog vojnika i kao pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, idealan ste primjer kako biti model i kako biti primjer mladim ljudima u cijeloj Hrvatskoj.

U ime vrhunskih sportaša (ugovornih pričuvnika) Ministarstvu obrane zahvalio je jedan od najuspješnijih hrvatskih sportaša, trostruki olimpijski pobjednik, Valent Sinković:

- Kad obučem odoru poseban je osjećaj. Kao dio pobjedničke Hrvatske vojske i mi sportaši se osjećamo kao pobjednici, to nam puno znači i psihički za naša natjecanja. Mi sportaši možemo puno pridonijeti da mladi ljudi vide da u vojsci mogu dobiti puno dobrih osobina. Služiti vojni rok, mislim da je to jako dobra stvar i evo, mi sportaši ćemo što više promovirati vojni poziv, biti što bolji ambasadori Hrvatske vojske. Veselim se što surađujemo s Hrvatskom vojskom.

Matea Parlov Koštro, hrvatska olimpijska i jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki poručila je:

- Ugovor s Ministarstvom obrane nam je velika financijska potpora, ali i velika nagrada za ono što zapravo radimo u hrvatskom sportu. Mi sportaši kroz ovakav projekt možemo puno utjecati na mlade, pogotovo da se prijave u vojsku.

U ovoj prigodi Parlov Koštro istaknula je kako je i sama potaknula brata za prijavu u Hrvatsku vojsku i najavila kako će krenuti na temeljno vojno osposobljavanje u svibnju:

- Moj brat se, po uzoru na mene, prijavio i služit će vojno osposobljavanje dobrovoljno. A moj savjet mu je bio da sluša časnike.

Nove ugovore od MORH-a dobila su 52 vrhunska sportaša iz 12 sportova a to su: Aurel Benović, Sara Beram, Paško Božić, Giovanni Cernogoraz, Lara Cvjetko, Nikolina Ćaćić, Palma Čargo, Martin Dolenc, Dominik Etlinger, Mihovil Fantela, Šime Fantela, Roko Farkaš, Anton Glasnović, Josip Glasnović, Marko Golubić, Petar Gorša, Matea Jelić, Filip Jurišić, Ivana Jurković, Josipa Jurković, Antonio Kamenjašević, Karlo Kodrić, Sara Kolak, Samuel Kolega, Katarina Krišto, Matija Legović, Anton Lončarić, Patrik Lončarić, Tvrtko Ljutić, Matej Mandić, Matija Marinić, Damir Martin, Filip Mihaljević, Nikola Miljenić, Iva Oberan, Matea Parlov Koštro, Petrunjela Pavić, Leona Popović, Filip Pravdica, Ana Viktorija Puljiz, Istok Rodeš, Martin Sinković, Valent Sinković, Tin Srbić, Tonči Stipanović, Lena Stojković, Filip Šačić, Marija Tolj, Ivan Šapina, Vanesa Tot, Elena Vorobjeva i Filip Zubčić.

Oružane snage RH godinama uspješno surađuju s vrhunskim sportašima te njeguju vrijednosti discipline te aktivnog i sportskog načina života pripadnika Hrvatske vojske.

Tijekom sportskih priprema, domaćih i međunarodnih sportskih natjecanja sportaši nose oznake i simbole Oružanih snaga RH i time promoviraju ne samo Ministarstvo obrane i Oružane snage RH, nego i Republiku Hrvatsku.

Prijedlog vrhunskih sportaša s kojima se sklapaju ugovori izrađuje Hrvatski olimpijski odbor prema jasno definiranim kriterijima sportske kvalitete, a suradnja Hrvatskog olimpijskog odbora i Ministarstva obrane temelji se na sporazumima iz 2003., 2010. i 2015., pri čemu važeći sporazum iz 2015. uređuje model službe vrhunskih sportaša u pričuvnom sastavu Oružanih snaga RH.

Trenutačno je na temeljnom vojnom osposobljavanju pet vrhunskih sportaša: Jana Koščak, Mia Wild, Helena Vuković, Filip Zeljko i Frane Tomislav Kojić s kojima će po završetku osposobljavanja s Ministarstvom obrane RH sklopiti ugovore o službi u ugovornoj pričuvi vrhunskog sportaša.