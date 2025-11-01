Naši Portali
BREAKING
ZA ANTOLOGIJU

VIDEO Pogledajte remek-djelo Arbera Hoxhe kojim je potopio Rijeku u derbiju. Ovo se ne viđa često...

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 18:08

U napetom derbiju 12. kola SuperSport HNL-a, Dinamo je na Maksimiru svladao Rijeku rezultatom 2:1. Junak pobjede bio je Arber Hoxha, koji je u samoj završnici susreta postigao pogodak o kojem će se još dugo pričati

Veliki derbi na Maksimiru između Dinama i Rijeke kretao se prema podjeli bodova, rezultatu koji ne bi u potpunosti zadovoljio niti jednu momčad u njihovoj borbi za vrh ljestvice. Utakmica je bila ispunjena tenzijama, taktičkim nadmudrivanjem i prilikama na obje strane, no semafor je u 84. minuti pokazivao 1:1, a činilo se kako će mreže do kraja mirovati. No, tada je na scenu stupio kosovski reprezentativac Arber Hoxha i jednim potezom genijalnosti odlučio pobjednika, podsjetivši sve zašto je nogomet najljepša sporedna stvar na svijetu. Taj trenutak individualne briljantnosti ne samo da je donio Dinamu tri ključna boda, već je postao instant klasik o kojem će navijači prepričavati priče. Bila je to eksplozija talenta koja je rasparala gustu obranu Rijeke i promijenila tijek prvenstvene utrke. Pogodak Hoxhe pogledajte OVDJE.

Igrala se 84. minuta kada je Hoxha primio loptu na lijevom krilu, naizgled u ne pretjerano opasnoj poziciji, daleko izvan kaznenog prostora. Svi na stadionu, uključujući i obranu Rijeke, očekivali su uobičajeno rješenje – centaršut u srce šesnaesterca gdje su čekali Dinamovi napadači. No, Hoxha je imao drugačiju, spektakularnu ideju. Namjestio se na svoju jaču, desnu nogu i bez previše oklijevanja odapeo projektil prema golu Martina Zlomislića. Bio je to udarac koji je imao sve: snagu, preciznost i element iznenađenja. Lopta je dobila savršenu putanju, preletjela je nemoćnog vratara Rijeke, koji je bio tek korak ili dva ispred svoje linije, i poput topovske kugle se zabila u same rašlje, u dalji gornji kut njegova gola. Neobranjivo, precizno i apsolutno senzacionalno za erupciju oduševljenja na tribinama.

Reakcija koja je uslijedila bila je čista, nepatvorena nogometna strast. Cijeli stadion je eksplodirao u slavlju, svjestan da svjedoči trenutku koji se ne viđa često na domaćim travnjacima. Igrači Dinama potrčali su u zagrljaj svom junaku, dok su igrači Rijeke u nevjerici gledali prema svojoj mreži, shvaćajući da ih je jedan potez čiste inspiracije ostavio bez ijednog boda. Vratar Zlomislić mogao je samo slegnuti ramenima, jer protiv onakvog udarca nije imao apsolutno nikakve šanse. Hoxhin pogodak nije bio samo gol; bio je to umjetnički potpis na jednu tešku i zahtjevnu utakmicu, trenutak koji je potvrdio njegovu klasu i donio olakšanje modrom taboru u ključnom dijelu sezone.
Ključne riječi
Rijeka HNL Dinamo Arber Hoxha

Komentara 3

Avatar Svirko
Svirko
18:52 01.11.2025.

Sprdnja, stavili kontru Rijeke...Kakvi debili.

IS
Ivan.S
18:44 01.11.2025.

Gdje je to remek djelo za 2:1 ?? Umjesto toga stavili ste kontru rijeke. E moji novinarčići.

MK
MKinkognito60
18:56 01.11.2025.

Šteta

Kupnja