VIDEO Pogledajte kako su navijači Hajduka reagirali nakon poraza bijelih u Varaždinu

U posljednjem susretu 12. kola HNL-a Varaždin je pred 10.428 gledatelja pobijedio Hajduk sa 1-0 nanijevši Splićanima prvi poraz ove sezone. Pogodak odluke zabio je Michele Šego u 43. minuti sjajnim udarcem sa 30 metara. Hajduk je zadržao vodstvo na ljestvici, no Rijeka se približila na tri, a Dinamo na četiri boda zaostatka.

Varaždin je bolje otvorio susret, bio je aktivniji i rastrčaniji, međutim sve do same završnice prvog dijela nije bilo previše uzbuđenja. No, u 43. minuti vidjeli smo možda i najljepši pogodak dosadašnjeg dijela sezone. Mamić je presjekao pogrešno dodavanje Hrgovića, Šego je pokupio loptu, povukao desetak metara, pa sjajno opalio sa 30 metara pogodivši rašlje Kalinićeva gola za prednost domaćina.

