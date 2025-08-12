Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
SHELBOURNE - RIJEKA (20.45)

UŽIVO Stigli su sastavi: Rijeka nema što čekati! Prvak Hrvatske mora pobijediti u Irskoj

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Nel Pavletic/PIXSELL
12.08.2025. u 19:33
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Europske lige između irskog Shelbournea i Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
SHELBOURNE
0-0
RIJEKA
Europska liga - 3. pretkolo, 20.45, Tolka Park, Dublin
SASTAVI

SHELBOURNE: Speel - Mbeng, Bone, Barrett, Norris - Wood, Lunney, Ledwidge - Coote, Odubeko, McInroy

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Ndockyt, Fruk, Janković - Jurić

U odnosu na najave, vraća se Ante Majstorović kojem su u prvoj utakmici Irci polomili tri zuba već na samom startu. Desno će ipak krenuti Ndockyt, a ne Menalo, a u špici napada prednost je u odnosu na Čopa dobio Ante Matej Jurić.

KLADIONICE

Što se koeficijenata tiče, na pobjedu Shelbournea u današnjoj utakmici on je 5.20, a na pobjedu Rijeke 1.80. Na prolaz Shelbournea koeficijent je 1.70, a na riječki prolaz je 2.00.

Superačunalo Shelbourneu daje 65, a Rijeci 35 posto šansi za prolaz dalje.

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice je na kanalu MAXSport 1, a počinje u 20.40 sati. Sudac utakmice je Marian Barbu iz Rumunjske.

ŽDRIJEB

Ponovimo gradivo. Pobjednik ovog duela ide u playoff-rundu Europske lige gdje ga čeka bolji iz ogleda između austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a. Prvi dvoboj u Solunu završio je 0:0.

Poraženi pak ide u playoff-rundu Konferencijske lige gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja između Vikingura s Farskih Otoka i sjevernoirskog Linfielda. Prvi dvoboj završio je 2:1 za Vikingur, a u četvrtak će se igrati u Sjevernoj Irskoj.

PRVA UTAKMICA

Rijeka je povela pogotkom Nike Jankovića iz kaznenog udarca u 56. minuti, no samo dvije minute kasnije golom Sama Bonea Irci su izjednačili. Potpuni preokret dogodio se u 70. minuti kada je za irsko slavlje na Rujevici pogodio John Martin. Danas priželjkujemo drugačiji scenarij.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je uzvratni dvoboj 3. pretkola Europske lige u kojem Rijeka na gostovanju u Irskoj ima za zadatak nadoknaditi pogodak zaostatka iz prve utakmice protiv aktualnog prvaka Shelbournea. Riječani su i za ovaj dvoboj veliki favoriti, a poslije šoka otprije tjedan dana sada im na pameti mora biti samo - proći u idući krug ovog natjecanja. Vidjet ćemo mogu li to učiniti.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
20:30 12.08.2025.

Rijeka ima nadu i mogučnost jer Irska je prijateljska europska zemlja koja rado prima nesretne balkanske ekonomske migrante koji masovno bježe kao svoji sa svoga i njen nogomet nije tako silovit i bombastičan poput susjedne Ljubljane gdje ti grabežljivi slovenski klub Olimpija uturi pet komada i pošalje te nazad na doma na balkan.

