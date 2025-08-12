UŽIVO Stigli su sastavi: Rijeka nema što čekati! Prvak Hrvatske mora pobijediti u Irskoj

SHELBOURNE: Speel - Mbeng, Bone, Barrett, Norris - Wood, Lunney, Ledwidge - Coote, Odubeko, McInroy
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Petrovič, Dantas - Ndockyt, Fruk, Janković - Jurić
U odnosu na najave, vraća se Ante Majstorović kojem su u prvoj utakmici Irci polomili tri zuba već na samom startu. Desno će ipak krenuti Ndockyt, a ne Menalo, a u špici napada prednost je u odnosu na Čopa dobio Ante Matej Jurić.
Što se koeficijenata tiče, na pobjedu Shelbournea u današnjoj utakmici on je 5.20, a na pobjedu Rijeke 1.80. Na prolaz Shelbournea koeficijent je 1.70, a na riječki prolaz je 2.00.
Superačunalo Shelbourneu daje 65, a Rijeci 35 posto šansi za prolaz dalje.
Prijenos utakmice je na kanalu MAXSport 1, a počinje u 20.40 sati. Sudac utakmice je Marian Barbu iz Rumunjske.
Ponovimo gradivo. Pobjednik ovog duela ide u playoff-rundu Europske lige gdje ga čeka bolji iz ogleda između austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a. Prvi dvoboj u Solunu završio je 0:0.
Poraženi pak ide u playoff-rundu Konferencijske lige gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja između Vikingura s Farskih Otoka i sjevernoirskog Linfielda. Prvi dvoboj završio je 2:1 za Vikingur, a u četvrtak će se igrati u Sjevernoj Irskoj.
Rijeka je povela pogotkom Nike Jankovića iz kaznenog udarca u 56. minuti, no samo dvije minute kasnije golom Sama Bonea Irci su izjednačili. Potpuni preokret dogodio se u 70. minuti kada je za irsko slavlje na Rujevici pogodio John Martin. Danas priželjkujemo drugačiji scenarij.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi prijatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je uzvratni dvoboj 3. pretkola Europske lige u kojem Rijeka na gostovanju u Irskoj ima za zadatak nadoknaditi pogodak zaostatka iz prve utakmice protiv aktualnog prvaka Shelbournea. Riječani su i za ovaj dvoboj veliki favoriti, a poslije šoka otprije tjedan dana sada im na pameti mora biti samo - proći u idući krug ovog natjecanja. Vidjet ćemo mogu li to učiniti.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
UŽIVO Veliki preokret: Član prve momčadi napušta Dinamo, evo koliko će plavi zaraditi
Crna Gora zatražila pomoć Hrvatske, prosrpski blok se narugao: 'Čekamo NATO da nam pošalje čizmu broj 36'
Zelenski: Danas sam dobio izvješće, evo što Putin smjera, ne planira mir
Ekstremne temperature u Hrvatskoj, a bit će još gore: Šef DHMZ-a otkrio dolazi li osvježenje
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Real se pobunio protiv revolucionarne odluke, ne žele igrati u Americi, tražit će blokadu
Klub je optužio RFEF da je donio odluku "bez informiranja ili konzultacija s klubovima koji sudjeluju u natjecanju" tvrdeći kako bi održavanje utakmice u Miamiju "kršilo bitno načelo teritorijalnog reciprociteta“
Igor Štimac kuje velike planove: Dovodi legendu Hajduka, stiže mu i nadareni dinamovac
Fran Topić nije bio nimalo loš na pripremama Dinama, ali konkurencija kod plavih je prevelika pa bi se mogao vratiti u Zrinjski
Legenda je svima davala milijune pa na kraju umrla u bijedi: Depresivan i pijan prišao je sinu
Zbog svog ponašanja suočio se s ozbiljnim problemima. Nasilnički je napao suprugu, zbog čega ga je ona prijavila, te je završio u zatvoru i pod zabranom prilaska. Zatim je pijan prišao sinu i vratio se u zatvor. Brat ga je pozvao da živi kod njega, ali budući da se nije osjećao ugodno, radije je živio na ulici.
Omiljeni Hrvat prošao životnu kalvariju, mnogi su se šokirali kako izgleda nakon teških bolesti
– Ne bih nikome, pa ni najgorem čovjeku, poželio da se dogodi ovo što se meni dogodilo – rekao je svojedobno proslavljeni vatreni.
Irska nacionalna televizija napravila blamažu koja će odjeknuti u Hrvatskoj. Ovo im nije trebalo
Za povijesni podvig trebaju danas obraniti prednost protiv hrvatskog prvaka Rijeke od 2:1 jer su tim rezultazom slavili na Rujevici.
U Milanu su oduševljeni dolaskom Luke Modrića: Izjava suigrača otkrila je što misle o kapetanu vatrenih
Jedan od najboljih veznjaka svih vremena očekuje se kao autoritet koji je Rossonerima nedostajao. Njegovo iskustvo, način vođenja ekipe na terenu i navika osvajanja trofeja već utječu na okruženje u klubu.
Otišao iz Dinama zbog neslaganja s Bobanom, a sada je odigrao očajnu prvu utakmicu za novi klub
Prošlu sezonu uglavnom je propustio zbog ozljede pubične kosti. Predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, izjavio je da se on i Petković nisu mogli dogovoriti oko nastavka suradnje.
VIDEO Svi pričaju o onome što je Luka Modrić napravio prije debija: Snimka je postala viralna
Taj ritual, koji je Modrić imao nastupajući za Real Madrid, je ovog puta podijelio Milan na društvenim mrežama, s kojim će 39-godišnja hrvatska legenda uskoro krenuti u svoju novu klupsku sezonu u kojoj će pokušati ostvariti bolje rezultate nego prošle.
Preminula je velika nogometna legenda: Poznata zemlja zavijena u crno zbog smrti najboljeg strijelca
Rođen u Kyotu, najviše se pamti po svojim izvanrednim podvizima na Olimpijskim igrama 1968. u Meksiku, gdje je bio najbolji strijelac sa sedam golova i predvodio Japan do brončane medalje.
Izniman uspjeh hrvatskog trenera: Bitke naših stručnjaka su osobne, priče gradimo individualno
- Prije svega, ponosim se time što sam došao do toga vlastitim putem. Mi, hrvatski treneri, svoje priče uglavnom gradimo individualno. Nemamo zajedničku strategiju hrvatskog nogometa kroz koju bismo plasirali trenere ili igrače, naše su bitke uglavnom osobne. Tako sam i ja došao u Egipat kao potpuno nepoznato ime i nepoznat trener za egipatsku sportsku i nogometnu javnost.
Rijeka ima nadu i mogučnost jer Irska je prijateljska europska zemlja koja rado prima nesretne balkanske ekonomske migrante koji masovno bježe kao svoji sa svoga i njen nogomet nije tako silovit i bombastičan poput susjedne Ljubljane gdje ti grabežljivi slovenski klub Olimpija uturi pet komada i pošalje te nazad na doma na balkan.