Potres jačine 2,8 po Richteru kod Rijeke: 'Lagano podrhtavanje, a onda je grunulo'

U Rijeci je u 17:56 sati zabilježen potres. Prema podacima EMSC-a, njegova je magnituda iznosila 2,8, a potres se dogodio na dubini od oko jednog kilometra. Epicentar je lociran otprilike 23 kilometara sjeverno od grada. Nedugo nakon toga, zabilježen je i manji potres.

“Počelo od smjera Klane lagano podrhtavanje i onda je grunulo, čaše su zveckale u vitrini , dosta je streslo.” “Vežica lijepo se osjetio.. dvaput” Ovo su tek neki od komentara mještana iz područja pogođenog potresom.