PODRHTAVANJE TLA

Potres jačine 2,8 po Richteru kod Rijeke: 'Lagano podrhtavanje, a onda je grunulo'

EMSC potres Rijeka
EMSC/screenshot
Autori: Večernji list, Eva Berišić
12.08.2025.
u 19:40

Epicentar je bio nedaleko od grada

U Rijeci je u 17:56 sati zabilježen potres. Prema podacima EMSC-a, njegova je magnituda iznosila 2,8, a potres se dogodio na dubini od oko jednog kilometra. Epicentar je lociran otprilike 23 kilometara sjeverno od grada. Nedugo nakon toga, zabilježen je i manji potres.

“Počelo od smjera Klane lagano podrhtavanje i onda je grunulo, čaše su zveckale u vitrini , dosta je streslo.”  “Vežica lijepo se osjetio.. dvaput” Ovo su tek neki od komentara mještana iz područja pogođenog potresom.

OT
otrovnijezik
20:25 12.08.2025.

2,8? Pa jače se prozori zatresu kada prdnem nakon graha.

