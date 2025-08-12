Potres jačine 2,8 po Richteru kod Rijeke: 'Lagano podrhtavanje, a onda je grunulo'

U Rijeci je u 17:56 sati zabilježen potres. Prema podacima EMSC-a, njegova je magnituda iznosila 2,8, a potres se dogodio na dubini od oko jednog kilometra. Epicentar je lociran otprilike 23 kilometara sjeverno od grada. Nedugo nakon toga, zabilježen je i manji potres.
“Počelo od smjera Klane lagano podrhtavanje i onda je grunulo, čaše su zveckale u vitrini , dosta je streslo.” “Vežica lijepo se osjetio.. dvaput” Ovo su tek neki od komentara mještana iz područja pogođenog potresom.
⚠Preliminary info: #earthquake (#potres) about 9 km NE of #Rijeka (#Croatia) 1 min ago (local time 17:56:46)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) August 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/kIvUJyGr6m
