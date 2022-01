VIDEO Pogledajte čestitku HNS-a: Dalić govorio na arapskom, Kova na engleskom, Dudu na hrvatskom

Hrvatski nogometni savez objavio je posebnu čestitku za Novu godinu. Naime, hrvatski igrači i treneri poslali su čestitku na različitim jezicima.

Tako je Eduardo da Silva čestitao na hrvatskom jeziku, Mateo Kovačić na engleskom, Ivan Perišić na francuskom, Ivan Rakitić na španjolskom, Ana Maria Marković na njemačkom, Josip Brekalo na talijanskom, izbornik Zlatko Dalić na arapskom, Zoran Zekić na mađarskom... I tako 27 različitih jezika!

Kako to izgleda, pogledajte u videu ispod:

🌍 Football is an universal language, while holiday greetings are even better when spoken in many languages! #Croatia players and coaches from all over the world have demonstrated their linguistic skills: have a #HappyNewYear in 27 languages! 🤩#Family pic.twitter.com/khNwz2UcDr