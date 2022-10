VIDEO Perišiću asistencija u remiju Spursa, Bayern 'tricom' otpravio Barcu u Europsku ligu

Danas je odigrano osam utakmica grupne faze Lige prvaka. Nakon pobjeda Intera i Porta u ranijim terminima, od 20.45 imali smo priliku gledati još šest susreta.

Najzvučnija je svakako bila utakmica između Barcelone i Bayerna, koju su Bavarci dobili s uvjerljivih 3:0 (Mane 10, Choupo-Moting 31, Pavard 90+5) i Katalonce zacementirali na trećem mjestu, koje vodi u Europsku ligu. Josip Stanišić je igrao za njemački sastav od 79. minute.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group C - FC Barcelona v Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 26, 2022 FC Barcelona's Robert Lewandowski REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Tottenham našeg Ivana Perišića nije uspio doći do pobjede nad Sportingom jer je Harryju Kaneu u posljednjoj minuti poništen pogodak za slavlje. Ovako je završilo 1:1 (Bentancur 80 / Edwards 22), ali za jedini pogodak Spursa asistirao je upravo Perišić.

Asistenciju Perišića iz kornera za Rodriga Bentancura pogledajte OVDJE.

Liverpool je s 3:0 (Salah 42, Nunez 49, Elliott 51) na gostovanju u Amsterdamu tukao Ajax, dok je Atletico protiv Leverkusena na sličan način kao Tottenham ostao kratkih rukava u Madridu.

Foto: Phil Noble/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group A - Liverpool v Rangers - Anfield, Liverpool, Britain - October 4, 2022 Liverpool's Darwin Nunez with manager Juergen Klopp after being substituted REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

Carrasco, naime, nije realizirao kazneni udarac u 98. minuti i završilo je 2:2 (Carrasco 22, De Paul 50 / Diaby 9, Hudson-Odoi 29).

Tudorov Marseille izgubio je u Frankfurtu s 2:1 (Kamada 3, Kolo Muani 27 / Guendouzi 22) i trenutno je zadnji na tablici. Za domaći sastav su Kristijan Jakić i Hrvoje Smolčić odigrali cijeli susret.

Napoli je, pak, bio bolji od Rangersa, pobijedili su 3:0 (Simeone 11, 16, Ostigard 80). Borna Barišić za goste je ušao u 76. te igrao do kraja utakmice.

