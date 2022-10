Perišić otvoreno o upoznavanju supruge, slabim ocjenama u školi i pivu s Jürgenom Kloppom

Kultni hrvatski voditelj Robert Knjaz na HRT-u je uoči Svjetska prvenstva pokrenuo svoju novu emisiju 'Knjaz kod Vatrenih' u kojoj odlazi u gradove nogometnih klubova u kojim igraju hrvatski reprezentativci te s njima razgovara o temama koje nemamo često priliku čuti. Nakon posljednje emisije u kojoj je u Glasgowu posjetio Celticovog Josipa Juranovića i Rangersovog Bornu Barišića, Knjaz je u ovoj emisiji bio u Londonu gdje ga je dočekao nogometaš Tottenhama i jedan od najuspješnijih hrvatskih reprezentativaca u povijesti, Ivan Perišić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 25.09.2022., stadion Ernst Happel, Bec, Austrija - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 1, 6. kolo, Austrija - Hrvatska. Ivan Perisic. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Sjajni 34-godišnjak iz Omiša je poznat po tome koliko je posvećen nogometu, ali neke crtice iz njegovog života nisu bile previše znane jer je Ivan također poznat i po tome što privatne stvari želi sačuvati za sebe, što je i sam rekao u razgovoru s Knjazom.

- Nisam baš od kamera, nije mi to baš nešto. U redu je kad su utakmice, ali što se tiče privatnog života, volim biti na miru i da se ne zna puno toga o meni - rekao je Perišić.

No u ovoj situaciji je Ivan ipak otkrio nešto više, a otkrili su i njegovi prijatelji koji su gostovali u emisiji. Perišićev kum i prijatelj iz djetinjstva Frane Jurčević pokazao je teren na kojem je Ivan s prijateljima kao dijete u Omišu. RIječ je o običnoj maloj betonskoj stazi ispred zgrade, a za stative su koristili prazne gajbe piva.

- Ivan je punio gajbe loptama, a mi smo ih praznili. Zato je tu gdje je - kroz smijeh je rekao Jurčević, pa dodao:

- Jako je brižan i zna iznenaditi s puno sitnica. Jako dobro pamti detalje, imena, datume, lica. Milijun ljudi mu je prošlo kroz život, a on ih je sve zapamtio, ne znam kako to radi. Nogometnom klubu u Omišu je u desetak godina dao toliko donacija; dresove, kopačke, majice, lopte.

Perišiću je lojalnost, očito, vrlo važan pojam u životu.

- Imam isto društvo iz osnovne i srednje škole i iz Hajduka cijeli život i volim biti u tom društvu, uz ljude koji su bili uz mene cijeli put u ovih 20 godina karijere - rekao je Perišić Knjazu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 18.07.2018., Omis - Mira Kuvacic napravila soparnik sa brojem 4 i siparnik sa slovima Perisic posebno za docek Ivana Perisica. Omisani pripremili spektakularan docek Vatrenima, IvanurPerisicu i Anti Rebicu. Tisuce okupljenih uzivalo je u bogatom glazbenomrprogramu.rPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELLr

Pred kamere je stao još jedan Perišićev prijatelj i kum Frano Katić koji je mu je bio razredni kolega u srednjoj školi i koji je otkrio kako je Ivan upoznao svoju suprugu Josipu.

- Ivan i Josipa skupa su sjedili u klupi u Srednjoj ekonomskoj školi, Ivan je imao dva razloga za to. Bio je zaljubljen u suprugu od prvog razreda, a ona je bila odlična učenica pa je od nje prepisivao i snalazio se da prođe predmete - rekao je Frano Katić, a Perišić se nadovezao na tu izjavu:

- Bio sam 100 posto u nogometu, nije bilo vremena za učenje. Je li mi Josipa bila jedina motivacija? Pa je, od prvog dana srednje nešto je kliknulo. S njene strane baš nije od prvog dana, ali s moje je. Jesam li romantičan? Hmm, pa jesam... Ne bih u detalje, drugo pitanje - sramežljivo je djelovao Perišić, pa nastavio pričati o obitelji:

Foto: Instagram

- Djeca su mi sve. Leonardo ima 10 godina, Manuela osam, Luki je par mjeseci. Nastojim biti s njima iako smo dosta odsutni od kuće zbog utakmica. Ali kad smo doma, srce mi je na mjestu.

Zanimljivost je da se Perišić tijekom godišnjeg odmora i povratka u rodni kraj - ne odmara! Njegovi prijatelji su istaknuli kako "nema šanse da će on sada nasjedati i piti kavu" nego se odmah ide igrati neki sport, bila to odbojka, boćanje, tenis, košarka...

- Ma sve što je okruglo, što je balun. Od malih nogu igram odbojku, košarku, tenis i to nikad nije prestalo - istaknuo je Perišić, a dodao je i zašto mu odbojka pomaže u nogometu.

- Tu je pitanje tajminga, prvog koraka kad dolazi centaršut, kao u polufinalu SP-a. Treba znati kad skočiti. Balote imam u kući, a padel imam ispred kuće, to mi je jedan od najboljih sportova - rekao je Perišić te uz to naglasio koliko mrzi gubiti.

Perišićeva fizička sprema je, vidi se to i s njegove 33 godine, vanserijska. Nije ni čudo jer je u emisiji njegov kondicijski trener Filip Majić iznio podatak da je prošle godine Perišić odradio 60 utakmica, 290 momčadskih i 250 individualnih treninga uz još kiropraktiku te razne vježbe i masaže.

- Ma igrat će do 99. godine, on živi za nogomet - rekao je kondicijski trener Ivana Perišića.

Perišića je prije desetak godina u Borussiji Dortmund trenirao jedan od najuspješnijih trenera današnjice, strateg Liverpoola Jürgen Klopp.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Inter Milan v Liverpool - San Siro, Milan, Italy - February 16, 2022 Liverpool manager Juergen Klopp with Inter Milan's Ivan Perisic during the warm up before the match REUTERS/Alessandro Garofalo Photo: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

- Nije lako raditi s njim, ali išli smo skupa i na pivo, poslije pobjeda se i dobro popilo. Naučio sam puno toga što mi je kasnije pomoglo, pogotovo igrati u obje faze, što u Belgiji nisam radio. Mogu mu biti zahvalan jer sam spustio kao lijevi bočni. Sad mogu pokriti sve tri pozicije na lijevoj strani, a i desnoj.

Otkrio je Ivan i neke detalje iz reprezentativne svlačionice.

- Tko je najveći zafrkant? Vrsaljko je bio zadužen za atmosferu dok se nije umirovio, on i Brozo. Tko se najdulje tušira i uređuje? Možda Lovren, ne znam, ali ja uvijek zadnji izlazim iz svlačionice. Kad ja uđem, bus krene. Ja i Luka. Nakon treninga malo sauna, rad u teretani... Tko najviše jede? Uh, tu sam među prva tri. Najdraže jelo su mi njoke i pašticada. To mi je baba uvijek radila dok je bila živa, fali mi to njeno.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Omiš: Na tvrđavi Mirabela osvanuo divovski dres Ivana Perišića 18.07.2018., Omis - Na tvrdjava Mirabela Omisani postavili divovski dres s brojem 4 Ivana Perisica. Photo: Miranda Cikoticj/PIXSELL

Za kraj, Ivan Perišić je dao svoje predviđanje nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Katru.

- Svi bismo voljeli da bude Hrvatska. Ako moram reći nekog drugog uz nas, možda neka finale bude Hrvatska - Brazil. Uz volju, želju i navijanje kao u Rusiji, a bio je gušt, ako se to sve poklopi, možemo opet napraviti velike stvari. Neću prognozirati koliko daleko možemo, ali uz mali faktor sreće sve je moguće. Nadam se dobrom uspjehu - zaključio je.