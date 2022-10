Inter predvođen Džekom tukao Plzen, Barca ostala bez drugog kruga

Nogometaši Intera pobijedili su pred svojim navijačima Viktoriju Plzen 4-0 u ogledu 5. kola skupine C Lige prvaka čime su osigurali plasman u osminu finala.

Prije je već bilo poznato da iz ove skupine dalje ide Bayern, Barcelona će kao sigurna treća nastaviti ovosezonsku avanturu u Europskoj ligi, dok Viktoria ostaje zadnja i završava svoj europski put.

U uvodnih 20-ak minuta Viktoria Plzen nije bila samo ravnopravna, već i nešto bolja od favoriziranog Intera. Talijanska momčad je prve prave šanse morala čekati sve do 25. minute, kada je u istom napadu češki vratar tri puta bio na mukama. No, dva puta Di Marco i jednom Hitarjan nisu uspjeli zabiti za 1-0, a pritom je gostujući vratar Stanek dva puta dobro reagirao.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group C - Inter Milan v Viktoria Plzen - San Siro, Milan, Italy - October 26, 2022 Inter Milan's Edin Dzeko celebrates scoring their second goal REUTERS/Daniele Mascolo Photo: Daniele Mascolo/REUTERS

No, od tog trenutka je počelo frcati sa svih strana prema češkim vratima. Nizao je Inter šanse, u opasnim situacijama su se redom nalazili Martinez, Di Marco i Džeko, a pogodak je nakon pritiska pao u 35. minuti. Ubačenu loptu na drugu vratnicu je dočekao Armenac Hitarjan i zabio za 1-0. Na odmor se otišlo s dva gola prednosti za Inter nakon što je u 42. minuti Di Marco u trku lijepo primirio loptu, ubacio u šesnaesterac gdje Edinu Džeki nije bilo teško za zabiti za 2-0.

Česi su se u nastavku držali do 66. minute kada je drugi pogodak zabio Džeko, taj put na asistenciju Lautara Martineza. Mogla je Viktorija i prije treći put kapitulirati, ali je okvir vrata zaustavio udarac Hitarjana.

Na terene se nakon kraja kolovoza vratio Romelu Lukaku koji je za Inter ušao u igru u 83. minuti, a četiri minute kasnije je zabio za konačnih 4-0.

Hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića i dalje zbog ozljede nema u Interovoj momčadi.

U skupini C Porto je u gostima s čak 4-0 svladao Club Brugge koji je u prošlom kolu osigurao osminu finala, a tom se cilju ovom pobjedom približila i portugalska momčad, ali još nije osigurala proboj među 16 najboljih.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group B - Club Brugge v FC Porto - Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgium - October 26, 2022 Club Brugge's Andreas Skov Olsen in action with FC Porto's Stephen Eustaquio REUTERS/Yves Herman Photo: YVES HERMAN/REUTERS

Club Bruggeu ovo nije bio samo prvi poraz u Ligi prvaka ove sezone, već i prvi primljeni golovi. Za Porto su pogađali Taremi u 33. i 70., Evanilson u 57. i Eustaquio u 60. minuti. Inače, u 51. minuti, kod 1-0 gostiju, domaći igrač Lang nije realizirao jedanaesterac za izjednačenje.

Diogo Costa postao je tako prvi vratar u povijesti Lige prvaka koji je obranio tri kaznena udarca u jednoj sezoni.

3 - Porto's Diogo Costa is the first goalkeeper on record to save three penalties in a single UEFA Champions League campaign (2003-04 onwards). Obstruction. pic.twitter.com/aV2GsEOimu